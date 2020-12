Carabayllo: cae banda Los Malditos del Norte tras robo de camioneta

Efectivos de la Policía Nacional lograron capturar a cuatro integrantes de la banda Los Malditos del Norte, quienes horas antes habían golpeado y despojado de su vehículo a un hombre en la avenida Condorcanqui, en Carabayllo.

Luego de un trabajo de seguimiento, los agentes intervinieron a Juan Carlos Reca Gonzales, Manuel Bravo Mendoza, Bryan Miguel Mundaca y Felix Mundaca Vargas, miembros de la organización criminal.

De acuerdo a las investigaciones preliminares de la PNP recabadas por Latina, la banda se especializaría en el robo de autos en los diferentes distritos de Lima Norte.

Las detenciones se dieron en el cruce de las avenidas Condorcanqui y Chimpu Ocllo. En uno de los vehículos incautados se halló armas de fuego calibre 38 y 11 municiones. Los implicados registran denuncias por robo en otros distritos de la zona norte de Lima, según el mismo medio.

Ladrón arrastra a mujer para robarle su cartera

Las cámaras de seguridad del parque Los Poetas registraron el asalto que sufrió una mujer cuando retornaba a su vivienda. Producto de la agresión sufrida, ella presenta dolores en las rodillas y otras partes del cuerpo.

“Yo venía de mi trabajo y el carro pasa, me parece que buscaba víctimas. Ellos retrocedieron y de atrás bajó un hombre alto que me arranchó mi cartera donde tenía 600 soles, celular, lentes, apuntes y llaves. No les ha interesado, me han arrastrado y tuve que soltar porque de repente me iban a matar”, contó la víctima a 24 Horas.