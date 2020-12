Arequipa. Wilder Urquizo, padre de una adolescente que cursa el quinto de secundaria, mostró su malestar contra la Policía Nacional del Perú, por no advertirle desde el inicio de los trámites, las limitantes para la postulación a la Escuela de Oficiales. Le dijeron a su hija que no podía postular por no tener secundaria concluida, cuando ya había pagado algunas tasas.

El padre de familia relató que iniciaron los trámites para la postulación vía internet y en ningún momento le aclararon la restricción. Incluso la adolescente pasó el examen de peso y talla, luego la evaluación médica, por la que pagó 182 soles.

Posteriormente la citaron para una charla para la entrega de documentos. Recién entonces le dijeron que no podía postular. Ella entregó el certificado de estudios del primero al cuarto de secundaria. “Le dijeron que no la podían inscribir porque no tiene el quinto de secundaria”, comentó el padre.

La Policía Nacional le entregó una constancia donde señalan que la adolescente de 17 años quedó eliminada en la etapa de inscripción por no contar con sus certificados de estudios originales. El documento está firmado por el jefe de admisión, mayor PNP Juan José Díaz Góngora.

Urquizo considera que debieron advertirle antes de realizar los pagos. Refiere haber desembolsado otros 497 soles para exámenes posteriores. Desde el 15 de diciembre inició el pedido para la devolución de dinero.

De forma escueta, el mayor PNP Juan José Díaz Góngora, señaló que todos los requisitos están en el prospecto de admisión y que el dinero se reembolsará. “Tienen que leer la página oficial de la PNP, allí está el prospecto y los requisitos. Si han pagado y no han podido inscribirse, tienen que venir a la Escuela de Oficiales y en tesorería se les devuelve el dinero”.