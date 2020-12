A tres días de la nochebuena continúan las aglomeraciones

Se prenden las alarmas. A pesar de que se ha advertido que deben evitar las zonas aglomeradas a toda costa, los ciudadanos siguen acudiendo a las zonas comerciales de Lima a tres días de la Nochebuena. Esto, según el Ministerio de Salud, aumenta el riesgo de contraer el Covid-19.

Así, los conglomerados de Mesa Redonda, Mercado Central, Grau, Gamarra, así como los centros comerciales ubicados en diversos distritos, siguen siendo focos de contagio . Pareciera que se piensa que el virus ya se ha ido cuando no es así.

Ayer domingo se observaron largas colas de personas que llegaban a esas partes de la ciudad con el fin de encontrar el regalo para sus seres queridos.

Varios padres con sus hijos llegaron a las galerías de Mesa Redonda. Lo mismo pasó con los comerciantes ambulantes.

En ese lugar, la semana pasada, la Municipalidad de Lima anunció que, en el marco del plan Navidad Segura 360°, se iba a reducir drásticamente el aforo en el conglomerado a 15 mil personas, a efecto de evitar que se convierta en un foco de propagación del Covid-19. También informó que se incrementaría el control en el acceso de vehículos, así como en el desplazamiento de estibadores.

No obstante, este plan fue nulo en estos días. Ayer, por ejemplo, los ambulantes aparecieron por todas partes y las calles del Centro de Lima estuvieron repletas de clientes .

Debido a eso, al cierre de edición, se supo que hoy el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, detallará sobre las nuevas estrategias que se aplicarán en Mesa Redonda, el Mercado Central y Grau.

A tener cuidado

EsSalud ha dado a conocer que en las últimas semanas se han detectado incrementos de contagios en zonas cercanas a los centros comerciales de Lima. Por ejemplo, hubo casos nuevos en los alrededores del Mall Aventura Plaza de Santa Anita, el Real Plaza de Puruchuco (Ate), La Rambla de San Borja, el Open Plaza Atocongo, el Mercado Mayorista de Lima y el de Productores (Santa Anita).

Ayer también se vio aglomeraciones en esos lugares.

Ante eso, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, afirmó que se deben evitar los viajes innecesarios durante la Navidad y el Año Nuevo. “El mejor regalo que les podemos dar a nuestros seres queridos es cuidarnos”.

El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, sugirió que los adultos mayores no salgan a realizar las compras, sino los jóvenes. En caso de existir una extrema necesidad, se debe ir en horas con poca gente y por algo puntual, siempre usando protector facial.

“En otros países bajaron la guardia y los casos se dispararon rápidamente”, precisó la infectóloga Camille Webb, quien añade que aún no debieron abrirse los cines ni casinos.

“El regalo que sea tenerlos con vida”

El exministro de Salud Fernando Carbone recomendó a las familias optar por no visitar a sus familiares en la Nochebuena. “El mejor regalo es tenerlos con vida”.

La infectóloga de la Universidad Cayetano Heredia Fiorella Krapp sostuvo que por Navidad lo más seguro es quedarse en casa con la gente con la que se vive. Cualquier contacto que se desea realizar debe ser en espacios abiertos y con alcohol gel y mascarilla.

Ciro Maguiña, dijo, por ejemplo, que si deciden visitar a sus familiares, que no sea por tiempos prolongados y sin abrazos. El Colegio Médico pidió que no estén en la mesa no más de seis personas. Cuidado.

La clave

El Gobierno Regional de Apurímac pedirá a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Minsa la implementación de una cuarentena focalizada en las capitales de provincias donde se registran mayor número de casos, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana.

