Soria: “Personas responsables deberán optar por el autoconfinamiento”

Para el decano del Colegio Médico de Lambayeque, Manuel Soria Alvarado, es inevitable una eventual segunda ola de contagios por la COVID-19 en la región. Esto, debido al evidente incumplimiento de protocolos de bioseguridad en locales de asistencia masiva y las carencias del sistema de salud.

Por ello, el titular de dicha orden profesional hizo un llamado a los lambayecanos responsables a realizar una cuarentena en estas fiestas de fin de año, celebraciones que en su víspera han desbordado las aglomeraciones en recintos públicos como centros comerciales, restaurantes y aún en discotecas prohibidas.

Soria Alvarado fundamentó su invocación en la negativa que existe de parte del Ejecutivo en dar marcha atrás al reinicio de labores de negocios de concurrencia masiva, como parte de la reactivación económica; así como en los débiles sistemas de control y vigilancia de las municipalidades y Policía Nacional.

“Estamos viendo como en el extranjero la pandemia se ha puesto mucho peor, sin embargo, las personas no son conscientes de esta realidad y del peligro que representa. Los ciudadanos responsables debemos optar por un autoconfinamiento para salvaguardar nuestra salud y vida”, manifestó el decano.

Además, agregó: “Dependerá de las familias conscientes que esta situación de contagios no se agrave. No es momento de brindar, no nos podemos juntar en familia; es momento de cuidarnos, de afrontar con sensatez un panorama que en cualquier momento se puede salir de control por la irresponsabilidad de un sector de la población”.

El galeno instó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno a endurecer el control y las sanciones en estas últimas semanas del año, pues, según afirmó, en la quincena de enero del 2021 ya se podría ver en cifras de casos el actual desinterés que se percibe de los lambayecanos por cuidarse.