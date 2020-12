ATU: pasajeros que incumplan medidas contra COVID-19 serán bajados de unidades

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que intensificarán las labores de fiscalización en los servicios de transporte público, a fin de que se verifique el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los pasajeros .

La entidad indicó que los orientadores están subiendo de forma constante a los buses para constatar el aforo y el uso de mascarillas y protector facial durante el todo el viaje.

En el caso del Metropolitano, se están poniendo audios preventivos en las estaciones y los buses, así como publicaciones en las redes sociales, para recordar dichas recomendaciones.

LA ATU precisó que las personas que no acaten las disposiciones antes mencionadas, serán bajados de las unidades. “ A los usuarios que no respeten el aforo o los protocolos de bioseguridad no se les permitirá continuar su viaje por poner en riesgo la salud de los demás pasajeros”, señaló en un comunicado de prensa.

La institución recordó que, con el objetivo de reducir las aglomeraciones y el tiempo de espera de los ciudadanos, desde el sábado 14 de diciembre se aumentó el aforo en algunos servicios de transporte en Lima y Callao.

En el Metropolitano se dispuso que 28 pasajeros puedan viajar parados en los buses y para ello se han colocado círculos en los pasadizos y acordeones a fin de que se respete el distanciamiento físico.

Asimismo, desde la misma fecha, los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima pueden trasladar hasta 512 usuarios en cada viaje. Antes en cada tren se permitía un aforo del 17%, pero ahora los de tipo Alstom funcionan al 36% y los Ansaldo a un 43%.