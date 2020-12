Arequipa: alcalde de Islay podría demandar a PNP por omisión de funciones

El alcalde provincial de Islay (Arequipa), Edgar Rivera, manifestó que podría denunciar por omisión de funciones a la Policía Nacional, en caso no envíen personal de salvataje a las playas de Mollendo.

Como se recuerda, este jueves 17 el jefe policial de Arequipa, general PNP Víctor Zanabria Ángulo, indicó que su personal no entrenó con normalidad por la pandemia y la falta de piscinas municipales. Por tanto, enviarlos a resguardar las costas sería exponerlos al peligro.

Rivera dio sus declaraciones en la última sesión de concejo, efectuada el viernes. En la misma reunión, los regidores aprobaron un plan de seguridad para las playas. Nunca se debatió la posibilidad de cerrar el litoral por fiestas de fin de año, como sucedió en las provincias costeras de Caravelí y Camaná.

Rivera indicó que no pueden realizar ningún cierre mientras no haya una orden del gobierno central. Para el burgomaestre, la responsabilidad de acudir a las playas dependerá de cada persona. Pidió a la ciudadanía no exponerse a aglomeraciones, ya sea en espacios abiertos o cerrados.

Asimismo, el último jueves, la autoridad edil mantuvo una reunión con el Comando COVID-19 de la región Arequipa. En la cita, el director de la red de Salud de Islay, Néstor Montesinos, sugirió cerrar el acceso a playas por lo menos en las fiestas de fin año.