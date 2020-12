La idea del alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, de reubicar temporalmente a los ambulantes de la avenida España y de los alrededores del Mercado Zonal Palermo, en el ex Complejo Deportivo Chicago, no se cristalizará porque las gerencias municipales involucradas en el tema no lograron un consenso para la viabilidad del planteamiento.

A través de un comunicado, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) dio a conocer que las áreas ediles que tienen que ver en la solución del comercio informal se reunieron para abordar el tema, cada una expuso su punto de vista, pero al final no llegaron a un acuerdo.

“No obstante, la comuna provincial mantiene la propuesta firme de cederles espacios (a los ambulantes) en los mercados temporales del Complejo Mansiche, ex Terminal Santa Cruz, Complejo La Rinconada y la Casa de la Juventud, con la finalidad de evitar que sigan ocupando la vía pública”, se lee en el documento.

Además, la MPT advirtió que seguirá custodiando las diferentes zonas de la ciudad con efectivos de Serenazgo para erradicar el comercio informal, ante lo cual exhortó a los ambulantes a dejar libres las calles y avenidas, ya que la comuna continuará recuperando los espacios públicos para detener la propagación del coronavirus.