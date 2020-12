Presidente de Sopemi: “Tenemos 50 a 100 camas UCI disponibles en el país”

El Dr. Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), mencionó en Latina que se cuenta con pocas camas UCI disponibles en el Perú, según las cifras que manejan actualmente. Asimismo, aclaró que estos equipos son tanto para pacientes con coronavirus como los que no tienen, pero requieren este servicio.

“Actualmente tenemos 1.400 camas UCI para pacientes tanto COVID como no COVID. En el caso de personal que atiende estos equipos, somos 700 médicos intensivitas, 2.000 enfermeras y 1.000 técnicos (...). El paciente con coronavirus que ingresa a Cuidados Intensivos necesariamente es por ventilación mecánica”, señaló.

“Lo que tenemos en reporte es que hay 1.100 pacientes conectados a ello. La otra parte de 200 está cubierto por pacientes no COVID, así que la reserva que tenemos son de 50 a 100 camas operativas libres a nivel nacional”, agregó. Además, afirmó que estos equipos disponibles están en las clínicas privadas.

Por otro lado, manifestó que existe prioridad de acuerdo al paciente con COVID-19 que la requiere. “Aún son números manejables. En la pandemia, tuvimos que ver a qué paciente darle una cama porque no había. La prioridad la tienen las mujeres gestantes y el personal de salud que está trabajando”, aseveró.

Precisó que ya no hay camas UCI en la zona de Piura, Chiclayo y Trujillo. “Es cierto que está escaseando el recurso humano y que existen equipos que no están operativos porque no hay personal. También hay equipos que necesitan mantenimiento y por eso no están funcionando. Ya han pasado nueve meses y estos requieren una inspección”, acotó.

Por último, pidió a las autoridades que visualicen los actuales equipos de manera preventiva para que no exista un pare ante el aumento de casos del virus. El Ministerio de Salud mencionó que los miembros del personal de salud serán los primeros vacunados por la COVID-19.