A pesar de que la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau abasteció a la población de la región Piura con el líquido elemento durante la crisis hídrica, el gerente, Roberto Sandoval Maza, dio a conocer que, por lo menos, 100 mil usuarios no han cancelado sus recibos y aún figuran como morosos.

Explicó que, tras un análisis realizado, la facturación mensual antes de la pandemia era de 11 millones y medio; no obstante, con la COVID-19 se redujo a S/ 10 millones en facturación porque no había lectura de recibos y se promediaba el consumo. Según el funcionario, durante este periodo solo el 40% de usuarios pagó sus recibos.

A la fecha, agregó Sandoval, de las 220 mil conexiones en la región, solo el 55% están al día. Es decir, se trata de más de 100 mil usuarios que no se ponen al día en sus recibos, pese a que se le ha brindado la facilidad de fraccionar su deuda.

“Los usuarios morosos que deben más de tres meses o de los meses de marzo a noviembre aún pueden fraccionar su deuda hasta en 24 meses, pero no lo han hecho. Hemos pedido apoyo al Estado para seguir brindando el servicio, pero apelamos a la responsabilidad de la población, que entiendan que si no tenemos recursos no podemos mejorar”, señaló.

Cortes

Tras el alto índice de morosidad, el gerente de la empresa prestadora de servicio advirtió que por el momento se han anunciado, a través de una normativa, los cortes de agua para los consumidores mayores de 50 m³ (comercios e industrias), los cuales se harán efectivos a partir del 4 de enero.

Sin embargo, en algún momento, el Estado también aplicará la misma normativa para los usuarios con consumo menor a 50 m³ y la empresa procederá con los cortes. “Sin los pagos nos vemos complicados en el mantenimiento y atención del servicio. Es necesario que la gente entienda que este es un servicio básico y elemental”, enfatizó.