Minsa: reanudación de vuelos internacionales no tuvo impacto en alza de casos

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud informó que la reanudación de los vuelos internacionales no provocó un incremento de los casos de coronavirus en Perú. Según el reporte elaborado desde el 5 de octubre y el 9 de diciembre, solo hubo tres personas que dieron positivo a la COVID-19.

Asimismo, indicaron que hubo un total de 121.455 viajeros que arribaron al territorio nacional. De esta cifra, al 77.531 se les realizó seguimiento telefónico, por lo cual se confirmó unos tres casos de nacionalidad peruana , dos procedentes de Brasil y uno de Italia.

“El porcentaje de casos positivos identificados en el seguimiento de viajeros de vuelos internacionales que llegan al país continúa muy por debajo de la tasa de ataque nacional”, indicó el CDC. La mayoría de personas que retornaron al país fueron de Chile, Estados Unidos y Colombia.

La entidad del Minsa ha implementado este contacto con los viajeros para conocer su situación y que no se propague el virus a otras personas. Durante este proceso se ha detectado 610 casos sospechosos, de los cuales solo el 22 % se tomó la prueba y el otro porcentaje no contestó las llamadas u no quisieron realizarse.

Por otro lado, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, indicó que podríamos entrar a una segunda ola de la COVID-19 en solo dos semanas, ya que estamos en cifras en ascenso. “¿Qué cosa dispara las curvas (de contagio)? La movilización, como vemos hoy día de manera contundente. Si seguimos con este disparo, todos los días en los micros, combis, mercados en dos semanas más, empieza la segunda ola”, indicó. El Minsa instó a que las personas utilicen sus mascarillas para evitar que el virus siga propagándose.