Ministro del Interior anuncia disposición sobre ingreso a las playas

El ministro del Interior, José Elice, señaló este sábado 19 de diciembre que el Poder Ejecutivo publicará una disposición específica sobre el ingreso a las playas durante las fiestas (Navidad y Año Nuevo), a fin de evitar más propagación del nuevo coronavirus.

Asimismo, el titular del sector mencionó que los ciudadanos no deberían acudir a estos lugares porque podrían fomentarse las aglomeraciones y convertirse en un foco infeccioso. “En principio, nadie debería a la playa . En estos días de fiestas van a querer ir, pero lo mejor es no ir. La disposición específica se deberá publicar en esta semana”, dijo.

“Si se permite que la gente vaya a nadar, la gente va a entrar a la playa. Uno de los grandes problemas que ha tenido la PNP ha sido el control de playa y si se abre, todos van a entrar, y así ha sido (durante estas semanas). Tenemos que cuidarnos nosotros mismos”, agregó el ministro en RPP TV.

Asimismo, aseguró que la Policía Nacional del Perú se mantendrá vigilante para tener un control en estas fechas. “Va a ver un control minucioso. Lo que ocurre es que la gente -luego del 31 de diciembre- se va a la calle, esperemos que este año no suceda lo mismo. Va a haber cierto rigor”, manifestó.

Además, respecto a la restricción de los autos particulares durante 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, Elice precisó que se busca evitar las reuniones entre familiares porque aún no existen las condiciones necesarias. Por último, expresó que también participarán las Fuerzas Armadas en la seguridad de los alrededores de centro comerciales.

“La PNP estará en un primer cordón alrededor de los centros comerciales para reducir los casos de inseguridad ciudadana, asaltos, etc. En el segundo cordón estarán las Fuerzas Armadas de manera disuasiva, por lo que se espera que no tengan que intervenir. No es una amenaza, pero hay que recordar que la Policía y las Fuerzas Armadas podrían realizar intervenciones”, finalizó.