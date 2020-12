Cusco. La población del distrito de Velille (Chumbivilcas) mantiene el bloqueo del Corredor Minero del Sur en el segundo día de la huelga indefinida que inició para exigir un aporte económico de S/ 5 millones a la empresa minera MMG las Bambas. El desacuerdo es porque la minera, que usa el corredor que pasa por territorio de Velille, planteó entregar S/ 1 millón 250 mil anuales en 2020 y 2021, así como un aporte de S/ 80 000 para la lucha contra la pandemia del COVID–19.

La Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (Minem) logró pactar una reunión con los dirigentes la tarde de ayer.

El integrante del Comité de Lucha de Velille, Germán Salcedo, sostuvo que “hemos llegado a un acuerdo que no vamos a desbloquear mientras no se resuelva la propuesta. Son dos años y medio que no hemos logrado nada”. Al cierre de esta nota seguía el diálogo.

Caso Hudbay

Mientras que la provincia de Chumbivilcas decidió no continuar con las negociaciones con la empresa minera Hudbay Perú para firmar un convenio marco. Las autoridades provinciales proponen un aporte de S/ 50 millones anuales para obras de desarrollo. Hudbay mantiene su compromiso de coordinar proyectos prioritarios por Obras por Impuestos con una inversión de S/ 42 millones.

El Ejecutivo convocó a una reunión para ayer en Santo Tomás, capital de Chumbivilcas. No obstante, la representación provincial no acudió. Los gremios anunciaron un paro sin fecha de inicio.v