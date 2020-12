Tacna: Contraloría detecta obras sin utilizar que costaron más de S/ 9 millones

La Contraloría General de la República detectó que cuatro obras construidas en el distrito de Ite con recursos del canon minero y que, además, fueron valorizadas en más de nueve millones de soles no son utilizadas en la actualidad.

Los informes de visita de control detallaron los riesgos hallados durante las visitas realizadas para verificar el estado situacional y conservación de la Casa de la Juventud, el Centro Cultural Pampa Alta, el local de usos múltiples del Asentamiento Humano Las Vilcas y la infraestructura de riego de áreas verdes en la Junta Vecinal San Isidro.

Respecto a la condición actual de las infraestructuras, el órgano de control advirtió que las obras no han entrado en funcionamiento desde su culminación, por lo que, al no atender las necesidades de la población, no generan valor público. También señaló que el equipamiento y mobiliario se deterioran debido a las condiciones ambientales de la zona.

En relación a la Casa de la Juventud, en la que se invirtieron más de cinco millones de soles, el informe indicó que la obra presenta fisuras y grietas en uno de los pabellones que forman parte del complejo y que no cuenta con señalética de evacuación o zonas de seguridad. Agregó que los equipos están expuestos a robo o deterioro.

Dicho documento recalcó que el Centro Cultural Pampa Alta, que costó más dos millones de soles, también permanece en desuso y que parte del equipamiento está almacenado en condiciones que no favorecen su conservación.

La Contraloría, a su vez, verificó el estado de conservación del local multiusos del Asentamiento Humano Las Vilcas, donde se evidenció que no es utilizado para los fines planteados.

En cuanto a la obra para el riego de áreas verdes en la Junta Vecinal San Isidro, en la actualidad no está en funcionamiento e, incluso, la entidad ejecuta el mantenimiento de la misma.