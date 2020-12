Restricción de vehículos particulares: ¿qué dijo Violeta Bermúdez?

El pasado miércoles 16 de diciembre, el presidente Francisco Sagasti junto su gabinete ministerial realizaron una conferencia de prensa para dar un balance sobre el primer mes de Gobierno. Durante aquel acto, Violeta Bermúdez informó cuáles serían las restricciones que regirán en los últimos días del año durante las fiestas por Navidad.

La titular de la PCM expresó que las medidas buscan que la población se quede en casa la mayor cantidad de tiempo posible. Además, se aclaró sobre los días no laborables y feriados que regirán durante esas fechas.

¿Cuáles serán las restricciones por fiestas?

Bermúdez comunicó que el 24 de diciembre será un día no laborable compensable para el sector público. La titular de la PCM indicó que con esta medida pretende que la población no tenga la necesidad de ir a trabajar y pueda permanecer en su casa a esperar la Navidad.

De igual manera, Bermúdez indicó que el 31 de diciembre también será un día no laborable compensable, tal como figuraba en una norma anterior. Además, tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero son feriados.

En el caso de las restricciones, desde el Ejecutivo informaron que no habrá circulación de transporte particular el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero .

“Hemos ratificado que es fundamental que en estas fiestas de fin de año tengamos que adoptar patrones de comportamiento y vínculo familiar distinto a los tradicionales, porque es recomendable que no vayamos de visita y no nos reunamos con familiares con quienes no compartimos la vivienda”, puntualizó Bermúdez.

Las medidas fueron oficializadas a través del Decreto Supremo N° 194-2020-PCM que establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social durante la temporada de fiestas de Navidad.

