No habrá policías salvavidas en las playas de Arequipa

El jefe de la IX Macro Región Policial, general Víctor Zanabria Angulo, informó que no dispondrá personal de salvataje en las playas. Entre las razones, los efectivos no pudieron entrenar con normalidad este año, además su presencia sería fomentar la presencia de bañistas en el litoral.

Zanabria Angulo sostuvo que pidieron a las municipalidades distritales la cesión de sus piscinas ediles, para que el personal de salvataje entrene, pero no les prestaron las instalaciones. “No podemos poner en riesgo al personal policial que sin entrenamiento, adopte la irresponsabilidad de alguien que se mete a las playas. Tenemos que velar mucho por integridad del personal policial”, expresó.

Vale recordar que el uso de las playas está restringido en la mayoría de municipios costeros. Algunos, como Camaná, adoptaron restricciones los fines de semana y la medida aplicará en Navidad y Año Nuevo. En Islay no hay prohibición, aunque tampoco se permite el consumo de alcohol.

Por ahora no se adopta una prohibición general para el verano. Algunos especialistas de salud, sostienen que la presencia masiva en las costas podría generar un foco de contagio de coronavirus. Para el general PNP Zanabria, la presencia de salvavidas fomentaría la llegada de grandes cantidades de bañistas. “Si no hay playa, no tiene porqué haber salvataje, seria apoyar lo ilegal”, aseveró.

La PNP todavía no trazó un plan para controlar el acceso a las costas durante el verano. El jefe de la IX Macro Región Policial sostuvo que se espera pronunciamiento del Comando Covid.

Operativos de fin de año

Sobre las fiestas de fin de año, la Policía se enfocará en tareas de control de fiestas ilegales, también en las unidades de transporte interprovincial informal. Sobre este último punto, Zanabria sostuvo que realizarán operativos conjuntos con la Sutran, luego que se registró un aumento de accidentes en carreteras.

También realizarán diligencias junto a los municipios distritales, para fiscalizar las fiestas de fin de año, que podrían realizarse en restaurantes. Vale recordar que estos establecimientos solo pueden ofrecer comidas. El general PNP informó que se sugirió a los municipios para que mediante ordenanza, dejen de emitir licencias de funcionamiento, que podrían ser aprovechadas para actividades ilegales. ❖

MPA fiscalizará

el 24 y 31

En la provincia de Arequipa, los operativos al transporte urbano se centrarán en los días 24 y 31 de diciembre, pues podrían aumentar su demanda, luego que los vehículos particulares quedaron prohibidos según decreto supremo del gobierno central. Según el alcalde Omar Candia, la medida del Ejecutivo no ayuda a la comuna provincial, por la falta de inspectores.