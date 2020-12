Cusco: Machupicchu y costo alto de pasajes para llegar a la ciudadela

El costo de los pasajes en trenes y buses hacia Machupicchu son caros. El recorrido entre Cusco y Machupicchu Pueblo vale más que el ingreso a la maravilla mundial. Hasta el 31 de diciembre, las visitas son gratuitas, pero en tiempos normales un adulto nacional paga S/ 64.00 y un menor de edad S/ 32.00.

Tres empresas privadas tienen la exclusividad del transporte de turistas: PeruRail e Incarail operan los trenes entre Cusco - Machupicchu y Ollantaytambo - Machupicchu, y el consorcio Consettur maneja los buses entre Aguas Calientes y la puerta de ingreso a la ciudad inca. El vicepresidente de la Asociación de Agencias de Turismo (AATC), Eddy Cuellar, consideró que los costos de transporte son caros en relación a otros destinos turísticos del mundo. “A diferencia de los extranjeros, los peruanos no pueden pagar esos costos porque son muy caros”, dijo.

Los trenes

La población de Machupicchu inició una protesta indefinida el 10 de diciembre pasado. Exigen que las empresas de trenes incrementen frecuencias, coches y aprueben tarifas baratas para los visitantes peruanos. El presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses, Óscar Valencia, consideró necesario que ambas firmas bajen sus costos para contribuir a la reactivación del turismo.

PeruRail tiene dos tipos de servicios: turístico y tren local. Las tarifas turísticas cuestan entre 23 y 77 dólares solo la ida, según se puede consultar en la página web de la empresa. En estos coches viaja el 90% de los visitantes. No obstante, también cuenta con el servicio de tren local a S/ 12.00 (ida o vuelta). Son cuatro frecuencias diarias. Por su parte, la empresa Incarail solo cuenta con trenes turísticos cuyos costos oscilan entre 26 y 75 dólares. Los peruanos pagan en tren turístico US$ 25 y extranjeros en US$ 200. Además, fue claro al señalar que “es imposible tener una frecuencia para turistas nacionales”.

Los buses

Consettur Machupicchu maneja en solitario los buses que trasladan turistas hacia la ciudadela inca. Cobra entre US$ 5 y US$ 15.00 a los turistas nacionales. Son siete kilómetros de distancia. Su tarifario promocional considera que un turista nacional paga durante diciembre S/ 35.00 o US$ 10.

Cuellar dijo que estos costos son tan elevados como las tarifas de los trenes. Sin embargo, los manifestantes no cuestionan el tarifario de Consettur. Mientras que el alcalde Darwin Baca defiende a esta empresa y asegura que esta contribuye al desarrollo local.

Consettur tiene como socia a la empresa Tramusa, que pertenece a la Municipalidad Distrital de Machupicchu. La empresa se opone a la competencia. Además, Consettur está exonerada del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) porque opera como si fuera una empresa que presta servicio de transporte urbano público de pasajeros. Por eso solo entrega tikets y no boletas o facturas.

Diálogo no logró resolver el conflicto

Ayer se desarrolló la mesa de diálogo en Machupicchu. No hubo acuerdo. El gerente general de PeruRail, Alberto Valdez, propuso destinar todo su servicio Expedición a S/ 120 para nacionales hasta el 30 de marzo de 2021. Por su parte, el gerente de Incarail, Armando Pareja, dijo que destinará 100 tickets diarios a 40 dólares (ida y vuelta) en los servicios Voyager hasta el 30 de abril. El alcalde, Darwin Baca, pidió que PeruRail cobre S/ 80.00 ida y vuelta y que Incarail destine 150 cupos en sus trenes a S/ 80.00. PeruRail ofreció entonces 300 cupos a US$ 17.