COVID-19: aumentan casos y demanda de camas UCI en el país

La pandemia sigue avanzando y en estas primeras semanas de diciembre ha cobrado fuerza con el incumplimiento de las medidas de protección. Y es que a diferencia de meses pasados, ahora se viene registrando una mayor positividad en las pruebas rápidas y moleculares, una mayor letalidad y alta tasa de transmisión del Covid-19.

Este escenario se contrapone a lo dicho por el viceministro Luis Suárez, quien señaló hace una semana que los indicadores del Covid-19 estaban a la baja.

Según el ingeniero y analista de datos de la PUCP Rodrigo Parra Wong, hasta noviembre los indicadores estaban, en efecto, a la baja, pero desde inicios de diciembre hay un incremento en la positividad de las pruebas serológicas y también hay aumento de positividad en las moleculares. La demanda de camas UCI también –dijo– está aumentando en 17 regiones de acuerdo a reportes de SuSalud y, además, la hospitalización ha dejado de descender.

El nivel de uso de camas UCI a nivel nacional es de 74% y las regiones más críticas están en el norte con Tumbes y Piura que llegan al 100%; Lambayeque les sigue con 98%.

Otras regiones con gran demanda de camas UCI son Lima y Callao, 82%; Áncash, 77%; Cajamarca, 75%; La Libertad, 74%; Huánuco, 73%; Junín, 47%; y Pasco, 33%.

¿Cómo va el sur?

En las regiones del sur también se ha visto un incremento de casos de coronavirus y de hospitalizaciones en las últimas semanas. Así, Cusco presenta un 68% de aumento; Arequipa, 67%; Moquegua, 63%; Ica, 58%; Puno, 52%; y Tacna, 29% .

En Arequipa, el comando Covid-19 atribuyó este aumento a que los padres y madres de familia han comenzado a sacar a sus hijos a los conglomerados comerciales, mercados y otros espacios donde hay aglomeración de personas.

Percy Mirada, quien preside el comando, señaló que los niños podrían convertirse en los grandes difusores del virus. El especialista refiere que si los niños siguen saliendo en la cantidad que lo hacen y si no se respetan los aforos en los espacios públicos, el incremento de casos se verá en lo que resta de diciembre, enero y febrero.

Respecto a los contagios en Cusco, estos se han incrementado. En los últimos diez días hubo entre 50 y 250 nuevos contagios diarios, aunque todavía la capacidad hospitalaria es mayor a la demanda. Sin embargo, el director regional de Salud, Juan Spelucín, refirió que existe el temor de que las actividades por las fiestas de fin de año aceleren las infecciones.

Mientras que en Puno los contagios crecieron hace dos semanas, pero no como en meses pasados. Las camas UCI ocupadas hasta el momento son 11. Se trata de pacientes que se agravaron hace días y que recién llegaron a hospitalización.

En tanto, el investigador Víctor Vargas Fierro también señala que la relativa calma terminó, y que la positividad ha ido aumentando. Así, el 1 de diciembre era de 10% en las pruebas moleculares y rápidas, pero luego fue de 11,4% el 9 de diciembre y después subió el 15 de diciembre a 13,9%.

Señaló que la tasa de transmisión, la cual mide la capacidad del virus para contagiar, también va en aumento. “El 23 de noviembre llegaba a 0.153 y el 15 de diciembre se elevó hasta a 0.219 puntos”.

También va subiendo el número de fallecidos, pues la letalidad en noviembre era de 3.120 y al 16 de diciembre subió a 3.971. “La letalidad, la tasa de transmisión y positividad van de subida, entonces no podemos decir que estamos en la misma etapa o que bajamos”.

Segunda ola “ya empezó”

El infectólogo Carlos Medina cree que la segunda ola ya empezó hace algunas semanas. “Aparentemente muchas personas piensan que una ola o rebrote es un pico máximo de casos. Una ola es un incremento, pico máximo y un descenso, y hace varias semanas estamos en un incremento persistente”.

En ese sentido, el especialista refirió que ahora hay que preguntarse qué tan fuerte va a ser esta segunda ola y qué tanto vamos a poder aplacarla.

“Todo dependerá de la toma de conciencia y la prevención que realicen las personas”.

Explicó además que es muy difícil tomar medidas restrictivas como la cuarentena que planteó el Colegio Médico. “La gente ya no tiene cómo sostenerse económicamente. Es bien complicado en un país con tanta informalidad que vuelva a una cuarentena”.

Por otro lado, el vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, señaló que las medidas adoptadas por el presidente Francisco Sagastti son muy suaves –como la restricción de autos privados y los días no laborables– y que no detendrán el aumento de contagios en estas fiestas de fin de año.

“Estas medidas son muy tibias, no van a contener a la gente. El transporte público es un caos y encima han aumentado el aforo, todo está ligado a que no hay camas UCI en el norte, la gente ha bajado la guardia”. En ese sentido, señaló que estamos a punto de generar un rebrote de contagios.

Maguiña propuso al Ejecutivo que se adelante el horario de toque de queda de 8 p.m. hasta las 4 a.m. en estas dos semanas de diciembre, pues hay aglomeraciones todo el día, y que se suspenda la fase 4 de la reactivación económica, lo que significa que no haya todavía apertura de cines, teatros y no se amplíe de 40 a 60% el aforo.

Medidas drásticas

La ministra de Defensa, Nuria Esparch, señaló que si la situación se agrava se tomarán medidas más drásticas pero que no impacten en la economía. “Ese equilibrio es muy difícil, por ello estamos tratando de tomar las medidas necesarias para cuidar a la población, pero también garantizando el derecho de las personas a tener su trabajo”, señaló.

Mientras que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, refirió que las camas UCI que fueron derivadas para atender otras enfermedades pueden ser nuevamente retomadas en caso aumenten los contagios.

Por otro lado, el Minsa y los gobiernos regionales del sur empezaron a coordinar planes regionales para enfrentar una posible segunda ola de contagios. ¿Será suficiente?

Evolución del coronavirus en Perú en diciembre.

