Trujillo: serenos realizan plantón para reclamar beneficios laborales

Un grupo de agentes de Seguridad Ciudadana detuvo sus actividades para protestar frente a la Municipalidad Provincial de Trujillo con el fin de exigir el cumplimiento de sus derechos laborales, ya que señalaron que estos no han sido acatados.

Según indicaron, la comuna no les ha entregado el vale de alimentos (valorizado en S/ 600) que reciben cada año. Este beneficio correspondería a un total de 587 serenos.

“Estamos pidiendo que nos den el vale y que saquen a los malos funcionarios”, precisó Carlos Bocanegra, secretario general del sindicato.

Enfatizó que existen conflictos entre las autoridades y esto genera retrasos para cumplir lo prometido. Además, indicó que los agentes se encuentran vulnerables ante la COVID-19 y diversos ataques durante operativos debido a que no cuentan con equipos de protección personal (EPP).

La autoridad sindical enfatizó que se ha presentado diversos documentos para tener una reunión con la gerencia municipal, sin embargo, no se ha tenido respuesta.

Por su parte, Ulises Arteaga, subgerente de Seguridad Ciudadana, reveló que las gerencias evalúan acciones para responder a los pedidos.

El funcionario negó que los serenos no cuenten con protección y precisó que la comuna sí les entrega EPP. No obstante, indicó que es cierto que no todos los agentes cuentan con equipos, como cascos, para salvaguardar su integridad ante operativos.