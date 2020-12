Liberan a sujeto que está implicado en caída de mujer desde sexto piso

Fiscalía liberó al sujeto identificado como Carlos Alberto Muñoz Silva (47) pese a que está involucrado en un intento de feminicidio contra su expareja. Según la versión de la hermana de la víctima, este hombre salió por exceso de tiempo de detención.

La pariente mencionó que la agresión ha sido fuerte y aún así lo han puesto en libertad. Incluso, hubo otras agresiones antes de que cayera del sexto piso de su vivienda. “Lo que ha podido declarar mi hermana es que el señor Carlos Muñoz Silva ha abusado sexualmente de ella, la ha agredido y la ha lanzado desde ese piso. Ella pidió que no la suelte y él lo hizo”, manifestó en Latina.

Tras este suceso, la fémina fue derivada al hospital Casimiro Ulloa en Miraflores, donde se recupera; no obstante, la justicia no habría tomado en cuenta sus declaraciones. “La Fiscalía fue el día lunes 14 y habló con mi hermana que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos. Ella no ha perdido la consciencia de los hechos ocurridos. Le dijo y resulta que el martes 15 en la noche está libre”, aseguró.

Este hombre habría regresado a su vivienda en Surquillo y, desde entonces, ya no hay más información sobre él. En una anterior entrevista a los residentes en RTV se conoció que no era la primera vez que cometía estos abusos y que habrían más hechos de tentativa de feminicidio.

Por ello, la hermana de la víctima pide que este hombre sea detenido para que se terminen las investigaciones del caso. “Como familia es que se haga justicia. El Ministerio de la Mujer dijo que nos iba a apoyar y que no iba a quedar impune, pero mira lo que pasó. Confiamos que este caso va a seguir investigándose”, aseveró.

¿Dónde pedir ayuda?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 17 de diciembre del 2020