Infectólogo de la UPCH: “No hay duda que estamos ante un rebrote de casos”

Luego de que las cifras de contagios por la COVID-19 presentaran un incremento en los últimos días, el médico infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, indicó que evidentemente nos encontramos ante un rebrote de casos.

“No hay duda de que estamos en un rebrote de casos y de que va a llegar a cada uno de nuestros hogares. No tenemos una vacuna que vaya a llegar prontamente, tampoco hay un tratamiento específico”, dijo para Canal N.

Asimismo, Mejía recalcó que la población es la única responsable del incremento de casos debido a que no respetan la distancia social cuando acuden a los centros comerciales, no hacen uso correcto de mascarillas y tampoco realizan un correcto lavado de manos.

“Justamente ahora que se van a empezar a reunir, están saliendo a hacer las compras y aglomerándose es donde empiezan los contagios. Si seguimos así van a tener que cerrar todo, aquí el único responsable es el comportamiento de cada uno de nosotros”, sentenció.

Finalmente, el infectólogo manifestó que en diferentes regiones del país los hospitales se están llenando nuevamente de pacientes COVID-19, algunos ya no cuentan con camas UCI y balones de oxígeno, por lo que instó a la ciudadanía mantener las normas de bioseguridad y no bajar la guardia, ya que el virus no se ha ido.

“Tenemos un problema en el sector salud, que no es la culpa del Gobierno anterior, sino que viene de 40 años atrás. El sector tampoco se encuentra preparado para soportar una segunda ola de COVID-19″, enfatizó el galeno.

