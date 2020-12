Contraloría advierte riesgos en drenaje pluvial para contener huaicos en Moquegua

Auditores de la Contraloría detectaron cinco situaciones adversas en la construcción del drenaje pluvial que tiene por objetivo permitir la evacuación de la quebrada principal del distrito La Capilla, en la provincia de General Sánchez Cerro de Moquegua. Esta obra cuenta con inversión de S/ 3 577 020, presupuesto que fue transferido por el Ministerio de Vivienda a la Municipalidad Distrital de La Capilla y que es ejecutado y supervisado por dos contratistas diferentes.

La creación de los servicios de drenaje pluvial en la quebrada principal y pasaje número tres de la localidad de La Capilla es de vital importancia, debido a que la población es severamente afectada por huaicos y deslizamientos durante la temporada de lluvias, que ocurre entre los meses de enero a marzo de cada año.

De acuerdo al Informe de Hito de Control n.° 038-2020-OCI/0444-SCC, los inspectores advierten que aparentemente no realizaron una correcta instalación de material (waterstop) en las juntas de dilatación de la infraestructura hidráulica, conforme a las especificaciones técnicas y el expediente técnico.

La inspección que hicieron los auditores de la Contraloría reveló que dicho material estaba dañado, resquebrajado y mal instalado, situación que podría afectar la durabilidad, calidad y objetivos del proyecto.

Asimismo, alertaron que el contratista, al parecer, valoriza partidas y metrados que no se ejecutaron. Por ejemplo, valorizó el servicio de enfermería en obra; sin embargo, la comisión de control advirtió que no se cuenta con personal de salud y no se logró evidenciar su contratación o permanencia del profesional.

Otra situación detectada fue que los trabajos no se estarían realizando de acuerdo al cronograma aprobado. La inspección evidenció retrasos en las excavaciones para la estructura del drenaje; así como en las obras de concreto armado. Además, se alertó que el personal clave propuesto por la contratista y la supervisión no estaría participando en la ejecución de la obra toda vez que no se cuenta con un documento, registro u otros donde se evidencia su permanencia.

El informe y sus detalles fueron comunicados al titular de la Municipalidad Distrital de La Capilla, además el documento puede ser consultado en la página web de la Contraloría.

