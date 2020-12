Villa El Salvador: ladrón disparó y golpeó a mujer para robarle su celular

Una joven de 23 años resultó herida tras ser víctima de un violento asalto en una calle del sector 3 del Grupo 20, en Villa El Salvador. La mujer contó que un sujeto armado la interceptó para robarle el celular, pero ella se resistió.

“Yo le quité la mascarilla para verle la cara, pero creo que eso le molestó más y ahí fue que me metió un puñete en el estómago y me quedé sin aire. De frente me apuntó y me dijo ‘ya fuiste’”, relató a Latina Noticias.

El delincuente apuntó el arma hacia el rostro de la víctima, pero esta se movió, por lo que la bala solo le rozó. Ahora, teme que el ladrón se vengue de ella.

Los vecinos denunciaron que los robos son continuos en la mencionada zona de Villa El Salvador.

Cansados de esta situación, se organizaron para instalar cámaras de seguridad y rejas en las entradas . Asimismo, hacen rondas para capturar a los hampones que se encuentren cometiendo fechorías en flagrancia.

Piden el apoyo del Serenazgo distrital y de la Policía para que los ayuden a enfrentar la criminalidad.

Ellos amenazaron con castigar a los ladrones si es que no son escuchados por las autoridades. “Ahora que los vecinos estamos unidos, ratero que entra al Grupo 20, ratero que sale muerto”, advirtió una mujer.

