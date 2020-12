Vacuna contra la COVID-19: ¿en qué estado se encuentran las negociaciones?

Tras los diversos cuestionamientos al Ejecutivo por la adquisición de dosis de vacunas en el país, el Ministerio de Salud (Minsa) comunicó que todavía sigue negociando con los laboratorios del mundo para que la población pueda acceder al producto de inmunización. La entidad estima adquirir 26.8 millones de dosis de vacunas para aplicar en todo el territorio nacional.

Sin embargo, con las posibilidades de acceso a las vacunas cada vez más reducidas, concluir el trato con la farmacéutica Pfizer, y acceder así 1.8 millones de dosis, parece ser la única opción del país para vacunar a un grupo reducido de la población, 750.000 personas, en el primer trimestre del 2021.

“Apenas el 2% de la población”, alertó Antonio Pratto, miembro del Comando Vacuna, grupo de trabajo que gestiona el acceso a las vacunas. El empresario también cuestiona si realmente llegarán estas vacunas a tiempo.

“Creo que es algo tarde. Ahora ya no hay vacunas. En lugar de hablar de una segunda ola, debimos habernos adelantado y negociar con más laboratorios”, señaló Pratto.

¿Qué dicen el Minsa y la Cancillería sobre los acuerdos para obtener vacunas contra la COVID-19?

El país cuenta con dos acuerdos para poder adquirir dosis de vacunas: con el laboratorio Pfizer (9.9 millones) y la cooperación Covax Facility (13.2 millones). Un total que permitirían vacunar a 11.5 millones de personas durante el 2021, ya que estas vacunas son de dos dosis.

“Todavía no tenemos convenios vinculantes más de allá de lo que es conocido, con Covax y Pfizer, no ha habido otro pago, pero sí tenemos la garantía del MEF que tendremos el dinero cuando se llegue al acuerdo y esperamos que sea muy pronto”, señaló Luis Suárez, viceministro de Salud.

Suárez también indicó que no hay fechas precisas para la llegada de las pocas vacunas que se han logrado asegurar con la farmacéutica Pfizer, aunque aseveró que hay una negociación “casi concluida” para adquirir las 9.9 millones de dosis. Según indicó la negociación final está a cargo de un grupo multisectorial liderado por la Cancillería.

Por su parte, la canciller Elizabeth Astete declaró que el Perú aún no ha cerrado contrato con la farmacéutica Pfizer para la compra de las vacunas contra la COVID-19, aunque ya se encuentran finalizando los convenios y negociaciones.

“Estamos analizando los temas, avanzando en las negociaciones con la seriedad que caracteriza en la defensa y promoción de los intereses permanentes del Perú”, dijo la canciller durante su presentación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

¿Por qué se ha tardado en cerrar acuerdos con los principales laboratorios?

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aclaró durante una entrevista en Panorama que l os diversos cambios en el Ejecutivo han retrasado la adquisición de las dosis de las vacunas .

“Es algo que hemos heredado en curso. El último mes, hemos tenido tres presidentes, más de 50 cambios en los ministerios, y todos estos cambios retrasan las negociaciones, la adquisición de las vacunas”, manifestó Bermúdez el pasado domingo 13 de diciembre.

Durante su presentación en el Congreso de la República, la canciller Elizabeth Astete manifestó que no se ha realizado ningún adelanto de dinero a la farmacéutica. “(Sobre) el anuncio que se refiere a las negociaciones con Pfizer, se firmó una carta preliminar, un carta de intención. No hemos podido cerrar el contrato definitivo todavía porque hay algunos temas que tenemos que terminar de afinar y por eso no ha habido ningún depósito de dinero a Pfizer sobre el particular”, expresó ante el grupo de trabajo parlamentario.

¿Cuántas vacunas ha conseguido asegurar Perú hasta ahora?

La única negociación que ha concluido sobre las dosis de vacunas en el país es con el laboratorio Corvax Facility. Esta compañía entregará al Perú 13.2 millones de dosis, que equivale a cerca de 6.5 millones de vacunaciones contra la COVID-19. Sin embargo, esta vacuna llegaría en el segundo semestre del 2021.

“Ese acuerdo que ya se suscribió con Covax nos permite garantizar 13.5 millones de vacunas en el transcurso del próximo año. Lo que pasa es que Covax no se ha comprometido en la dación de vacunas antes del segundo semestre. Está descartado que puedan llegar en el primer trimestre, que era nuestro objetivo”, precisó Astete en el Parlamento.

¿Se ha logrado cerrar el trato con Pfizer? ¿En qué situación está?

De acuerdo al viceministro de salud, el Minsa ya concretó la negociación de las 9.9 millones de dosis del laboratorio Pfizer. Sin embargo, su llegada podría retrasarse, ya que no se termina aún la negociación final que está a cargo de un grupo multisectorial liderado por la Cancillería.

“Las primeras dosis podrían llegar este mes, aunque podrían retrasarse mientras se termina la negociación final que está a cargo de un grupo multisectorial encabezado por la Cancillería y en la que el Minsa también participa”, se lee en un documento de la entidad sanitaria.

La canciller Elizabeth Astete se mostró optimista para cerrar cuanto antes los convenios, pero recalcó que las negociaciones de carácter técnico corresponden al Ministerio de Salud.

“Lo que puedo reiterar de manera categórica es que no tenemos miedo. Estamos manejando estas negociaciones con la mayor seriedad, muy conscientes de conseguir las vacunas lo antes posible”, indicó Astete.

Por su parte, el viceministro Luis Suaréz puntualizó a través de un comunicado que además se está negociando con otras farmacéuticas con el fin de alcanzar las 26.8 millones de dosis previstas por el Minsa. En el listado se encuentran Gamaleya de Rusia (vacuna Sputnik), Sinopharm de China, AstraZeneca-Oxford de Reino Unido y las estadounidenses Janssen de Johnson&Johnson, COVAXX u Arcturus.

