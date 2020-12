Largas filas de personas se concentran en los exteriores de las agencias del Banco de la Nación en Trujillo, en donde decenas de ciudadanos han optado por pernoctar en las veredas con el fin de obtener una ubicación que les permita poder cobrar al día siguiente su Bono Familiar Universal de S/ 760, así como otros cobros.

Esto ha causado desazón en los vecinos que viven cerca a las agencias, como es el caso en la urbanización Las Quintanas, donde una ciudadana usó su cuenta de Facebook para pedir a las autoridades a tomar acciones y evitar que estos lugares se conviertan en focos infecciosos del coronavirus.

“¿Por qué los vecinos de las quintanas debemos ser los perjudicados? Día y noche expuestos por las inmensas colas, personas que no guardan la distancia, no usan mascarilla y ocasionan desorden y basura. El Banco de la Nación debe evaluar y promover realizar el pago en lugares libre de casas, donde los vecinos no acabemos infectados, a pesar de ser responsables y cuidarnos”, expresó la ciudadana.