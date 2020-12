Muñoz: Accesos de Mesa Redonda serán cerrados cuando aforo alcance el tope

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, informó que cuando se alcance el tope del aforo máximo en Mesa Redonda, la Policía Nacional del Perú y otras autoridades cerrarán automáticamente los accesos a este conglomerado para evitar un aumento de contagios de la COVID-19 y una posible segunda ola del virus.

“Hay ingresos y salidas que están controladas por fiscalizadores de manera conjunta con la Policía Nacional. Y con el uso de contómetros, vamos a controlar que el aforo no supere las 15.000 personas en todo el emporio”, señaló en TV Perú.

Asimismo, el burgomaestre aseveró que la medida será de manera momentánea hasta que los ciudadanos dentro de Mesa Redonda empiecen a salir y el aforo logre un acceso a más personas. Por otro lado, detalló que el personal de Fiscalización y la Policía Nacional del Perú estará pidiendo el Documento Nacional de Identidad (DNI) para entrar al centro comercial.

Respecto al comercio informal, este no se permitirá en la zona. Esto también aplicaría para la venta de pirotécnicos, la cual se encuentra prohibida. Además, Muñoz recordó a la población que este conglomerado es para comprar algunos artículos y no para pasear con menores de edad.

“Le pedimos que no vayan si no es necesario. Que hagan todo el esfuerzo para no contagiarse, llevando mascarilla, guardando la distancia y evitando las aglomeraciones”, precisó. Por último, destacó que la comuna está desarrollando nuevas estrategias para que este sector tenga una recuperación

“Estamos dando la posibilidad de que 1.500 personas puedan tener un sitio en los emporios comerciales para trabajar de manera formal. También hemos movido a personas con discapacidad al parque Luis Alberto Sánchez para que puedan realizar sus labores”, finalizó.