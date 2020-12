Mujer de 108 años que fue rechazada en dos hospitales venció a la COVID-19

Luego de más de una semana alejada de ella, Petronilla Cárdenas Quispe (108) podrá reencontrase con su familia en su vivienda de San Luis. La mujer quechuahablante nacida en Huancavelica acaba de superar la COVID-19 en las instalaciones del Centro de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) del Hospital Hipólito Unanue .

Según informó el proyecto Legado Juegos Panamericanos, hace una semana, la mujer empezó a sentir los síntomas de la enfermedad, lo que causó gran preocupación en sus seres queridos, quienes la llevaron a un centro médico, pero experimentaron en carne propia la precariedad del sistema de salud público.

“Mi mamá se puso mal, estaba hinchada y no podía respirar, la llevamos de emergencia a otros dos hospitales y ninguno nos quiso recibir porque no había cama”, contó Melissa Condori (45), la última hija de la paciente, a dicha entidad.

Luego supieron de un centro de aislamiento temporal en el Hospital Hipólito Unanue, en El Agustino, lugar en el que finalmente fue recibida.

Lo primero que le practicaron fue una prueba de descarte que salió positivo a la COVID-19. Para confirmar el diagnóstico le tomaron placas del pulmón y muestras de sangre y, a su vez, informaron a la familia que debía quedarse. “Me puse a llorar, tuve miedo de no volver a ver a mi mamita”, agregó Melissa.

Una vez internada en el centro médico, los especialistas le brindaron todos los cuidados necesarios para proteger su salud. Día a día su evolución fue favorable hasta que decidieron darle de alta.

“Los doctores me llamaban para informarme sobre la evolución de su salud y justo ayer me dijeron que salía de alta. No lo podía creer, hasta que fui a recogerla y volví a llorar, pero esta vez de emoción. Gracias a Dios por tanta dicha”, contó la hija de la paciente.

Doña Petronila, quien tiene nueve hijos (cuatro que fallecieron), 15 nietos y cinco bisnietos, salió del establecimiento entre aplausos del personal sanitario.

Ella es la paciente 442 que es dada de alta del CAAT Hipólito Unanue, el mismo que fue implementado el 22 de junio por el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Paraparanamericanos en apoyo al Ministerio de Salud (Minsa) para ampliar la capacidad de la atención a los pacientes con coronavirus.