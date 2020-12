Internos de ciencias de la salud denuncian incumplimiento de contratos por parte del Minsa

Un grupo de internos de ciencias de la salud (medicina, enfermería, nutrición, etc.) ha denunciado que el Ministerio de Salud (Minsa) no está cumpliendo con el Decreto Supremo 090-2020, que les otorga derechos que antes no tenían a quienes decidían retornar al internado en medio de la pandemia.

La norma, aprobada en agosto de este año, establecía una remuneración mínima, seguro médico, seguro de vida y la entrega de equipos de bioseguridad (EPP), con el fin de asegurar el regreso de los estudiantes a los centros de salud ante la falta de personal médico que atienda la emergencia sanitaria.

Luego de varios meses de aprobado, los internos alegan que no se está cumpliendo con todos los estudiantes . En algunos casos, refieren, no se ha completado el proceso contractual y a otros no les han entregado los EPP adecuados. También detallaron que en ciertos centros de salud no les están tomando las pruebas de descarte, obligatorias para que el personal continúe en funciones.

“Este incumplimiento abarca desde falta de contratos, incumplimiento de horarios, deficiencias en la entrega de EPP, ausencia de aseguramiento en salud, etc. Todas, promesas incluidas en el citado y cuestionable Decreto de Urgencia que en la práctica no se cumple”, señala la Federación de Estudiantes de Medicina Humana - FEPEMH a través de un comunicado.

🟣 @Minsa_Peru persiste el incumplimiento del DU090-2020 hacia los Internos de Medicina Humana: falta de contratos, incumplimiento de horarios, deficiencias en EPPs, ausencia de aseguramiento en salud, etc. ¿HASTA CUÁNDO EL ABUSO A LOS INTERNOS? #InternadoDigno #JuntosSomosFEPEMH pic.twitter.com/m979UhNuaF — FEPEMH (@FEPEMH_) December 14, 2020

“El principal problema es la falta de pago. Además, a los internos les están haciendo entrar al área COVID-19 [el decreto no lo contempla]. Tampoco les están dando los EPP, solo las mascarillas les dan a diario, pero lo demás les entregan semanal”, indicó Mary Cieza Tarrillo, delegada nacional de internado de Obstetricia de la Asociación Nacional de Estudiantes de Obstetricia del Perú (ANEOP).

“En el caso de Enfermería, no se está cumpliendo de igual forma. Los EPP no son brindados en su totalidad y los pagos no se están realizando a nivel nacional. Los futuros profesionales de enfermería están expuestos a diversos contagios, no solo de COVID”, agregó, por su parte, una estudiante de enfermería.

Los internos exigen el cumplimiento del Decreto Supremo 090-2020, ya que esta norma dio luz verde para su retorno a los centros de salud luego de que en marzo, a inicios de la pandemia, las autoridades de las universidades decidieran retirar a los estudiantes debido a que no había garantías para su protección en los hospitales.

En agosto pasado, en medio de la promulgación del decreto, un grupo mayoritario de alumnos de ciencias de salud mostraron su preocupación por la falta de acuerdos que garanticen su retorno. “El tiempo nos está dando la razón”, sentenciaron.

La República se comunicó con el Minsa para obtener sus descargos, pero hasta el cierre de la nota no se obtuvo respuesta.