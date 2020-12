Ha vuelto el relajo y eso aumentó los contagios de COVID-19 en Arequipa. No hay rigor a la hora de usar mascarilla, el lavado de manos ni guardar el distanciamiento social. Según las cifras del Comando COVID, en 24 horas, los casos saltaron de 79 a 243 casos. Se han comparado las cifras del 14 y 15 de diciembre aunque habría que aclarar que el primer día se tomaron 1272 pruebas de descarte y al día siguiente 4 410. Lo real es que los casos continúan en alza.

En ese sentido, el gerente regional de Salud, Christian Nova Palomino, propuso ajustar las medidas restrictivas actuales. Algunas similares al inicio de la pandemia. Sostuvo que propondrá al Comando COVID de Arequipa, reducir el aforo al 50% de asientos a las unidades de transportes por 30 días. Actualmente, la norma indica que solo el 100% de sitios se ocupan, pero muchas unidades se llenan de pasajeros convirtiéndose un potencial foco infeccioso para el virus. Además pidió mayor fiscalización a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) para hacer cumplir las medidas. “En varios paraderos hay la afluencia de pasajeros pero no hay autoridad, no hay el control. Eso es responsabilidad de la municipalidad. Si existen diferentes factores que no les permitan controlar, eso lo tendrán que responder ellos”, sostuvo.

El funcionario también planteó ampliar el horario del toque de queda de 20.00 a 04.00 horas. Hoy es de 00.00 a las 04.00 horas. “Se ha observado que existen fiestas y reuniones. Eso no ayuda en nada. Seguimos incumpliendo las normas”, resaltó Nova en una entrevista radial. Otra es que los menores de 12 años y adultos mayores cumplan una cuarentena estricta. Sostuvo que los niños asisten a centros comerciales y malls.

Percy Miranda, jefe del Comando COVID-19, afirmó que tuvieron una conversación técnica con la Gerencia Regional de Salud y que solicitarán decretos para hacer más mesurada la reactivación económica en la región. “Nos provocan para cerrar mercados, cerrar los malles. No lo vamos a hacer. Vamos a apelar, a través de las autoridades, de solicitar estos decretos supremos con la opción a volver probablemente a restringir las medidas de la reactivación en forma más mesurada, pasando estas fiestas y para nosotros en enero y febrero donde hay más riesgo con las playas”, declaró.

Dijo que también buscarán las sugerencias de las autoridades. Observó que los padres de familia están saliendo con niños exponiéndolos a que ellos puedan transportar el virus.

MPA: “Es inviable”

El subgerente de Transportes de la MPA, Carlos Callacondo, sostuvo que es inviable la propuesta del gerente regional de Salud en este momento. El funcionario explicó que reducir el aforo, primero incentivará a que los transportistas aumenten el pasaje a dos soles. Por otro lado, indicó que se afectará a los usuarios que requieren unidades para transportarse. “Restringiríamos su derecho a movilizarse”, respondió.

Negó que no estén fiscalizando que las unidades de transporte para que cumplan los protocolos de bioseguridad. Subrayó que el control lo hacen sin el apoyo de la Policía Nacional. Callacondo informó que emitieron 4 370 actas de control, en el que el 80% son por incumplir los protocolos.

Mientras que para el prefecto regional, Carlos Mantegazza, ninguna mayor medida restrictiva solucionará los descuidos de la población. Pidió atacar la conciencia de las personas pero no con otras medidas ante un leve aumento de casos. “Ya no hay bonos, la gente necesita trabajar”, enfatizó.

Sobre la culpa que endosó Nova a la MPA, deslizó que sería una forma de pasar desapercibido que muchas obras para enfrentar la segunda ola no son concluidas, como el caso del Hospital Honorio Delgado “No hay que mirar la paja en el ojo ajeno. Exhortó a las autoridades cumplir con sus obligaciones que les compete”, indicó.

Plantón de médicos

La Federación Médica de Arequipa, anunció que desde las 8.00 horas acatarán un plantón en los establecimientos de salud de la región y el país. Esto como medida previa a su paro indefinido de enero. El presidente en la región del gremio, René Flores, indicó que buscan iniciar diálogo con la ministra Pilar Mazzetti para que les aclaren el tema de la vacunas y de las medidas ante una eventual segunda ola. Además de pedidos para mejorar su situación laboral. ❖

Moquegua: Llegan en estado grave

En Moquegua, la gerenta de regional de Salud, Flor de María Curi Tito, manifestó su preocupación por el incremento de pacientes en UCI del área COVID. “No podemos hablar aún de una segunda hola pero sí existe un riesgo. Es mucho más negativa que la anterior porque están llegando en estado grave”. El Ministerio de Salud tiene siete pacientes en UCI y EsSalud cuatro. La mayoría de ellos de la ciudad de Ilo. En Tacna, el director regional de Salud, Oscar Galdos, invocó a la población a seguir las medidas de bioseguridad debido al incremento de positivos.

El director de la Red de Salud de Ilo, Percy Huancapaza Chambi, declaró que sí considera que existe un rebrote casos COVID en su provincia.

La ciudad de Ilo no tienen capacidad para atender pacientes UCI, por eso las personas que requieren ese tipo de hospitalización son referidos al Hospital de Moquegua.

Esa situación podría repercutir en Tacna, debido a la movilización de los pobladores de esta región que realizan sus compras de fin de año en la Ciudad Heroica.