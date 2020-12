Canciller dice que habrá vacunas pero no se han hecho pagos

El objetivo del Gobierno respecto a las inmunizaciones contra el coronavirus no es vacunar a toda la población.

“El objetivo para detener una epidemia es vacunar a los más vulnerables, los más débiles y los más expuestos; el resto va a poder hacer frente a la enfermedad”, afirman fuentes oficiales ligadas a estas negociaciones.

Quizá esto explica las respuestas tan cansinas cuando se cuestiona a las autoridades sobre el tema.

Lo cierto es que Perú está muy atrás en la lista de compradores de vacunas contra el Covid-19 por más de un motivo.

Inestabilidad política

Antes del golpe parlamentario, las negociaciones con los laboratorios extranjeros ya pendían de un hilo. Los constantes cambios de ministros, tanto en la cartera Salud como Relaciones Exteriores, ralentizaron los papeleos. En medio año hemos tenido tres cancilleres.

Fuentes consultadas por este diario aseguran que esta inconsistencia resultó perjudicial para concretar negociaciones.

“Cada vez que llega un nuevo canciller, hay que explicar todo de nuevo, cuando tenga tiempo. Luego él tiene que explicárselo al presidente y coordinar con la ministra de Salud. Ahí demoran las cosas. La situación política obliga a ser lentos”, argumentan.

Los funcionarios consultados narran que “en agosto se tumbaron al gabinete Cateriano, ahora con lo de Merino, fueron tres semanas convulsas; sumando los días, fueron casi dos meses perdidos en los que no se podía firmar”.

Sin marco legal

Otro problema que demoró el cierre de contratos con las farmacéuticas fue la ausencia de una normativa que permita realizar compras de riesgo.

Esto refiere a que el Estado, inicialmente, no podía adquirir un producto que aún no existía en el mercado, como la vacuna contra el Covid-19.

Sin embargo, por la urgencia y el avance de las negociaciones, el 25 de setiembre, el Ejecutivo presentó al Congreso una ley que permitía que la vacuna obtenga un registro sanitario temporal para así facilitar el acceso universal de la ciudadanía.

En un primer momento, el proyecto fue acogido en su totalidad y se exoneró de ser debatido en la Comisión de Salud, para agilizar la aprobación.

No obstante, luego de la primera votación a favor, el congresista Iro Chagua pidió que se reconsiderara la universalidad de la vacunación.

Para cuando se quiso retomar el debate, la agenda del Pleno estuvo copada por las investigaciones fiscales al exmandatario Martín Vizcarra.

Luego de casi dos meses, el 4 de diciembre, se retomó la votación en el Congreso y se aprobó la normativa que permite, hoy, hacer compras de riesgo, con respecto a la vacuna.

Aún no pagan a Pfizer

Pero las malas noticias no terminan ahí. Ayer la canciller Elizabeth Astete reconoció que no se ha pagado a la farmacéutica Pfizer. “No hemos podido cerrar contrato definitivo, aún hay temas por afinar, por eso no ha habido depósito de dinero”.

Fue durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Es decir, la única opción de que Perú acceda a las vacunas contra el Covid-19 durante el primer trimestre parece estar cada vez más lejos.

Sin embargo, la ministra aseguró que las negociaciones están muy avanzadas y es un hecho que los 9,9 millones de dosis de Pfizer llegarán al país durante el 2021. Incluso, insistió en que el laboratorio les ha asegurado proveer todas las condiciones de refrigeración de su vacuna, pues el almacenamiento es de -70°.

Sobre ello, Antonio Pratto, miembro del Comando Vacuna, dijo que “es un tema burocrático. Tengo la esperanza de que se está negociando”. Sin embargo, lo que aún le preocupa es que a punto de acabar el año no haya acuerdos con más laboratorios.

Y es que, además de Pfizer, Perú solo tiene un acuerdo más: con la cooperación Covax Facility, aunque los 13,2 millones de dosis acordadas aún llegarán a partir del segundo semestre del 2021.

En tanto, la ministra Astete afirmó que se han reiniciado las conversaciones con la farmacéutica AstraZeneca, avanzado negociaciones con Sinopharm y Johnson & Johnson, y hay otros 11 contratos de intención con otros laboratorios. “No estamos dando los primeros pasos, estamos en un proceso de negociación que esperamos cerrar pronto”, acotó.

La canciller también dijo que se necesitan 60 millones de dosis para asegurar el objetivo del Gobierno para el 2021: vacunar a 24 millones de peruanos. “No queremos adelantar resultados antes de tiempo, pero el primer semestre tendremos vacunas”.

Posibles horizontes

La canciller también afirmó que para el primer trimestre del 2021 se contará con un lote de 1,7 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, sumado a los 13,5 millones conversados con el mecanismo multilateral Covax Facility.

Aunque la vacunación de Pfizer será complicada por sus condiciones de refrigeración, ya se realizan las gestiones para asegurar la ejecución en zonas urbanas.

Y todo esto ocurre mientras la cifra de muertos por Covid-19 se acerca a 37 mil.

Un camino lleno de obstáculos

19-6-2020. El entonces ministro de Salud, Víctor Zamora, forma el primer Comité Multisectorial para la adquisición de la vacuna.

20-8-2020. Expresidente Martin Vizcarra muestra en conferencia de prensa cantidades y fechas aproximadas para la compra de vacunas.

25-9-2020. Ante la falta de normativa que permite compras de riesgo para la vacuna, el Ejecutivo presenta ley prioritaria al Congreso.

8-10-2020. Se aprueba, en primera votación, la norma que permite a la futura vacuna contra el Covid-19 obtener registro sanitario condicional.

12-10-2020. En segunda votación, el congresista de UPP Iro Chagua pide replantear la universalidad de la vacuna contra el Covid-19. Se aplaza la aprobación.

27-11-2020. Gobierno desiste de su negociación con el laboratorio Oxford/AstraZeneca por no ofrecer datos tras casos de reinfecciones. Hoy siguen las negociaciones.

4-11-2020. La agenda del Pleno estuvo saturada por investigaciones a Vizcarra. Recién el 4 de diciembre se aprobó la iniciativa del Ejecutivo.

FFAA se alistan para apoyar jornadas de vacunación

Alrededor de 10 mil efectivos militares iniciaron su capacitación para que apoyen a las brigadas de salud cuando llegue el momento de las jornadas de vacunación contra el Covid-19.

La ministra de Defensa, Nuria Esparch, explicó que el personal de las Fuerzas Armadas pasó por un entrenamiento virtual previo a la jornada práctica de ayer, en la que estuvo presente, junto al viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Víctor Bocángel; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Astudillo. Precisamente, este último dijo que el apoyo que se brindará será a nivel nacional, pero con mayor énfasis en las zonas más alejadas del país.

En tanto, el Colegio Médico del Perú anunció que planteará al Gobierno una cuarentena focalizada desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero para evitar la propagación del virus.

Cifras

1,7 millones de vacunas llegarán en el primer lote que enviará Pfizer al Perú.

24 millones de peruanos vacunados durante 2021 era el objetivo planeado inicialmente.

13,5 millones son las vacunas adquiridas a través del mecanismo Covax Facility.

