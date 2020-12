Once fueron las personas que murieron luego del choque entre una minivan, un camión cisterna y un remolque en la vía Arequipa – Juliaca, en el kilómetro 192 a la altura del distrito de Santa Lucía.

Sin embargo, la referida minivan no debía estar en circulación. De acuerdo al jefe de la Sutran en Arequipa, Edilberto Zapana, este vehículo de placa Z9Q-960 perteneciente a la empresa Rimay Ticray Peru, ya había sido sancionado en dos oportunidades. La multa más reciente fue el 11 de noviembre, ascendía a 4 300 soles. En esa oportunidad se le aplicó la sanción por transportar pasajeros en una ruta interregional cuando solo tiene autorización para servicio turístico.

Zapana explicó que la medida preventiva administrativa consistió en la retención de la placa de rodaje, por lo que se presume que la placa con la que circuló antes del accidente mortal, era falsa. Dentro de la sanción también se estableció que el vehículo debía estar internado en un depósito, pero la empresa no acató esta disposición.

Por todo ello, la Sutran ha remitido un informe a la Procuraduría de la entidad para que inicien las acciones legales contra esta empresa. Esto teniendo en cuenta que el 23 de diciembre de 2019, también fue sancionada por el mismo motivo.

Zapana indicó que entrevistaron a los familiares de las víctimas y estos afirmaron que el vehículo se dirigía de Juliaca a Arequipa y a los pasajeros les cobraron S/ 25.

La Policía presume que la minivan iba a gran velocidad, invadió el carril contrario y chocó casi frontalmente con la cisterna de placa AZH-856. El chofer de esta última unidad, Rolando Jáuregui Callomamani, quedó herido.

La minivan terminó dando vueltas de campana y los pasajeros quedaron aprisionados dentro del vehículo.

El funcionario pidió a la población no tomar estos vehículos que no prestan garantías y que además, no están autorizados para realizar el servicio de transporte interregional de pasajeros. Aunque el Congreso les dio luz verde para que operen.