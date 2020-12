Arequipa: el 80% de comerciantes de feria navideña incumplen protocolos

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) advirtió que el 80% de comerciantes en feria navideña ubicada en los alrededores del Estadio Melgar, en el Cercado de Arequipa, no cumple con los protocolos de bioseguridad frente a la COVID-19.

Este preocupante escenario se percibió luego de que personal de Geresa desarrolló una visita inopinada en la zona durante el miércoles 16.

Las principales observaciones fueron respecto a que gran parte de los vendedores no usan mascarillas, no existe un adecuado flujo para el ingreso y salida de las personas, no se respeta el distanciamiento y se genera aglomeración en los puestos y pasadizos.

Hace unos días también se realizó una inspección en la feria que congrega cerca de 450 comerciantes, quienes ofrecen sus productos por Navidad y Año Nuevo. En esa oportunidad se detectaron las mismas falencias.

“Exhorto a los Gobiernos locales exigir el cumplimiento de los protocolos sanitarios antes de autorizar el funcionamiento de las mismas”, señaló Yuri Isasi Rosas, integrante del equipo técnico de la Dirección de Salud Ambiental, en un comunicado oficial de la Geresa.

Por su parte, los especialistas de salud pidieron a los representantes de la feria a respetar las medidas sanitarias establecidas por el Minsa.