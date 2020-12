En el sétimo día consecutivo de protestas, trabajadores mineros, que denuncian despidos arbitrario por parte de la empresa minera Nexa Resources Atacocha, advierten que no piensan retirarse a sus lugares de orígenes sin una solución a sus demandas.

Desde el pasado martes 8 de diciembre, un grupo de trabajadores mineros dejó Cerro de Pasco para llegar a la capital en busca de justicia por despidos de la compañía, que ha recibido un crédito de 10 millones de soles por parte de Reactiva Perú.

De acuerdo a un comunicado de las redes sociales de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), exigen resolver el tema de los ceses colectivos y la suspensión perfecta que la Minera Nexa Atacocha aplicó a sus trabajadores durante la pandemia, pese a contar con un préstamo.

“Son 164 los trabajadores que han sido despedidos por cese colectivo. Desde el 21 de julio, hasta ese mes les han estado remunerando. Después de ahí, (los miembros de la empresa minera) presentaron la solicitud de cese colectivo y hasta hoy no recibimos beneficio alguno”, detalló a La República el representante del sindicato de trabajadores mineros de Atacocha, David Osorio.

Hasta la fecha, ninguna autoridad los han ayudado a resolver sus problemas. “Se acercó un congresista a preguntarnos respecto al inicio de nuestras protestas, pero ahí quedó. Hoy en la mañana, salió un representante del ministerio (de Trabajo), pero solo preguntan para calmar las cosas, es un saludo a la bandera. No hallamos respuesta de ninguna autoridad, ni del Ministerio de Trabajo ni del Ministerio de Energía y Minas”, añadió.

Empresa minera continúa en pie de lucha. Foto: Pamela Advíncula / URPI-GLR

Por otro lado, Osorio indicó que, pese a que ya se están quedando sin recursos, no dejarán la capital hasta ver una solución a sus demandas en una mesa de diálogo con las autoridades competentes. “Solo quieren calmar las cosas, volver a lo de antes. La gente está decidida a no retirarse mientras no encuentren una solución a lo que demandamos”, puntualizó.

Minera Nexa responde protesta de trabajadores

A través de un comunicado, la empresa minera afirmó que intentó dialogar con los trabajadores, pero, al no llegar a un acuerdo, procedieron a tomar la medida laboral señalada.

“Al haberse agotado las vías de diálogo y en estricto cumplimiento de los dispositivos legales, se inició el procedimiento de cese colectivo en el mes de julio y que en la actualidad continúa su curso en las instancias laborales respectivas”, indicó.