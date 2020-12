Tottus: trabajadores anuncian huelga por mejoras laborales

Los trabajadores y trabajadoras del Sindicato de la empresa Tottus anunciaron que acatarán una huelga en caso la cadena de supermercados no escuche su pliego de reclamos para mejorar sus condiciones laborales.

Según explicó Melchor Burga Férnandez, secretario general del gremio, pese a los intentos por dialogar, hasta el momento no se llega a ningún acuerdo con la entidad.

“Estamos en un momento complicado con la compañía, luego de 9 años de una excelente relación. [...] No llegamos a acuerdo. Hemos pasado varias etapas, como el trato directo, la conciliación y ahora estamos en proceso para ir a la huelga”, comentó el representante de los trabajadores.

Entre los pedidos para mejorar sus condiciones laborales están el aumento de sueldo, la bonificación para cajeras y personal de áreas frías; así como un acuerdo con las horas que deben a causa de la pandemia. Agregó que más del 50% de sus trabajadores reciben un sueldo básico mensual.

“Nosotros consideramos que la empresa está en las condiciones de mejorar sus propuestas, como aumentar el sueldo básico. Asimismo, otros puntos que consideramos importantes como la bonificación a nuestras cajeras, para todos aquellos trabajadores que laboran en áreas frías a bajas temperaturas. Otro puntos son las horas negativas que debemos miles de trabajadores a consecuencia de esta pandemia. No es que nosotros no queramos pagar esas horas; sino que consideramos que debe haber un acuerdo en ambas partes, mas no una imposición”, mencionó Burga Férnandez a La República.

Adicionalmente, solicitan el aumento del bono para los parientes de los trabajadores que han fallecido a consecuencia del nuevo coronavirus.

“Hace más de cinco meses que estamos en un diálogo sin resultados con la empresa. Todas nuestras propuestas han sido rechazadas, incluso las que no representan costo económico. Estamos pidiendo que se incremente un bono para los familiares de un trabajador o trabajadora cuando fallece por causa del COVID-19 y tampoco quieren aceptarlo”, se lee en la publicación de Facebook.

En ese sentido, han anunciado un plantón a nivel nacional, a fin de que se logre un acuerdo con la cadena de supermercados Tottus.

“¿Debemos ir a una huelga en plena Navidad? Si la empresa no nos escucha, no tendremos otra salida más que ir a la huelga. Lo hacemos porque amamos a nuestras familias y queremos darles un ejemplo de responsabilidad y compromiso con la justa causa de nuestros reclamos”, indicaron.

Por su parte, La República se comunicó con la empresa Tottus y nos dijeron que emitirían un comunicado. Sin embargo, hasta el cierre de la nota no lo han hecho.