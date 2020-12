Surco: sujeto agredió a su esposa, pero continúa en libertad

Una mujer fue agredida física y verbalmente por su esposo en la puerta de su vivienda. El hecho ocurrió la noche del domingo 14 de diciembre en el distrito de Santiago de Surco.

Las cámaras de seguridad captaron a Fernando Luis Arias Salvador golpeando a la madre de familia, pese a ello, él continúa gozando de su libertad.

Según cuenta la agraviada, no es la primera vez que es víctima de este violento ataque durante los 5 años que tienen de matrimonio. Ella ha interpuesto tres denuncias por violencia familiar e incluso tiene orden de alejamiento contra él desde el 2017.

El día del ataque tuvo que llegar personal de la Policía Nacional, así como Serenazgo del distrito, para evitar que el sujeto ingrese a la vivienda. No obstante, en vez de detenerlo, lo dejaron libre y le pidieron que se vaya.

“Cuando quise llamar a la Policía me empezó a golpear y no me dejó. El taxista, que se ve en el video, salió a defenderme [...] Yo saco la orden de alejamiento, sin embargo, lo dejaron en libertad, solo le dijeron que se vaya”, comentó en América TV.

La mujer también señaló que la comisaría de la jurisdicción no admitió su denuncia de manera rápida. Aseguró que la hicieron esperar más de 2 horas en la dependencia policial.

“Fui ayer a realizar mi denuncia y me dijeron que vuelva mañana. En la comisaría de Sagitario no quisieron aceptar mi denuncia. Me hicieron esperar más de 2 horas. Me decían que me espere, siempre es ese proceso”, comentó la agraviada.

La víctima teme por su vida, pues este sujeto la amenazó de muerte. Hace un llamado a las autoridades a fin de que sea arrestado y le den garantías para su vida.

Recuerde, si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 15 de diciembre del 2020