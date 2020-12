Policía buscará sanción para jóvenes que agredieron a tres agentes en Arequipa

La Policía Nacional buscará una sanción para los tres jóvenes que el último sábado agredieron a tres agentes, cuando eran intervenidos participando en una fiesta clandestina en el distrito de Cayma, en Arequipa.

Pese a la difusión de unos videos donde se demuestra la agresión, ayer la fiscal Fiori Ramírez Cueva, de la Segunda Fiscalía Provincial de Arequipa, dejó en libertad a los tres agresores identificados como Christian André Salas Ortega y los hermanos Jesús y Luis Olazabal Zuta. Estos últimos son hijos de un exoficial de la Policía Nacional.

La decisión generó molestia en la entidad policial. Este martes el comando PNP Carlos Enrique Blanco señaló que la defensa legal de la Policía ya viene actuando en el caso.

“Si se demuestra que el ciudadano me ha agredido, deber ser sentenciado por el Poder Judicial. Por no ser un delito tan grave, quizá no vayan a la cárcel, pero ya les queda un antecedente penal de por vida”, dijo en declaraciones a la prensa.

Ayer por la tarde, uno de los agentes agredidos contó que la agresión se dio cuando el supuesto propietario de la vivienda salió y comenzó a increparlos.

Luego de pasar el examen del médico legista, los agentes recibieron entre 5 días a 15 días de descanso. Uno de ellos presenta más heridas en el cuerpo.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 15 de diciembre del 2020