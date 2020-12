Minsa continúa negociando con laboratorios, pero hay retraso

El Perú está al final de la lista de compradores de vacunas contra el Covid-19, a diferencia de los países vecinos. Y el viceministro de Salud, Luis Suárez, señala que no hay fechas precisas para la llegada de las pocas vacunas que han logrado asegurar con la farmacéutica Pfizer.

Sin embargo, el sector Salud aseguró ayer que las negociaciones con laboratorios de Rusia, China, Estados Unidos y Europa para la adquisición de 26.8 millones de vacunas, se encuentran “muy avanzadas”.

Estos son Gamaleya de Rusia, para la vacuna Sputnik; Sinopharm, de China; AstraZeneca, del Reino Unido; y Johnson y Johnson, de EEUU.

Con el laboratorio Pfizer hay una negociación “casi concluida” para 9.9 millones de dosis, pero su llegada –estimada primero para diciembre– podría retrasarse debido a que no se termina la negociación final que está a cargo de un grupo multisectorial liderado por la Cancillería, precisó el Minsa.

También señaló que existe una negociación “concluida” con la alianza promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de Covax Facility, con la que se dispondrá de 13.2 millones de dosis de vacunas, pero que llegarían en el segundo semestre del 2021.

“Todavía no tenemos convenios vinculantes más de allá de lo que es conocido, con Covax y Pfizer, no ha habido otro pago, pero sí tenemos la garantía del MEF que tendremos el dinero cuando se llegue al acuerdo y esperamos que sea muy pronto”, señaló Suárez.

Y mientras en el país nos acercamos a las 37 mil muertes y al millón de casos confirmados por el Minsa, el exministro de Salud Víctor Zamora pidió que el presidente Sagasti, la ministra de Salud y la premier aclaren cuál es la situación del Perú frente a las vacunas contra el Covid-19 porque hay versiones distintas de las autoridades.

Recordó que empezamos temprano con Pfizer, en agosto, con un acuerdo de confidencialidad y el 17 se firmó el acuerdo. Sin embargo, no hay un contrato con dicho laboratorio, y en cuanto a Covax Facility, precisó que no todos los países participantes han pagado la bolsa que se necesita para la adquisición de la vacuna, pero el Perú sí. “Ese es el riesgo de Covax, que otros países no paguen”, refirió.

Además de Pfizer y Covax, destacó que la tercera opción que tiene el Perú son los más de 20 acuerdos de confidencialidad con otros laboratorios.

Explicó que la diferencia de las negociaciones con Chile, Argentina y México, es que estos países tendrán más rápido la vacuna pues cuentan con la capacidad para replicarlas, mientras que el Perú no la tiene. “Ellos tienen plata para producir, Perú no tiene, nosotros somos compradores de vacunas”, explicó.

En tanto, Antonio Pratto, integrante del Comando Vacuna, cuestionó nuevamente el accionar del Poder Ejecutivo respecto a la adquisición de suficientes dosis de vacunas contra el Covid-19 y señaló que se debió firmar acuerdos vinculantes con los laboratorios para al menos tener una reserva asegurada.

En esa línea, la exministra Patricia García refirió que las causas de este retraso en las negociaciones estarían relacionadas a la falta de gestión y la inestabilidad política. “Somos los menos atractivos para que las compañías quieran firmar ya que el contexto nos pone en una gran desventaja”.

García remarcó que se debería avanzar en las negociaciones con Sinopharm que está en la fase 3 y Johnson y Johnson de EEUU. “Hay que buscar varias negociaciones a la vez”.

Finalmente, el infectólogo Ciro Maguiña resaltó que frente a las demoras de la llegada de la vacuna, la única arma para protegernos es la mascarilla y que en estas fiestas de fin de año no se puede bajar la guardia. También destacó que el Perú no cuenta con la tecnología para producir vacunas.

La Libertad volvería al encierro ante nueva ola

En La Libertad se volvería a la cuarentena focalizada debido a las aglomeraciones y frente a una posible segunda ola de casos Covid-19. Así lo indicó el vicegobernador, Ever Cadenillas, quien dijo que se evalúa el retorno a las restricciones ante el incremento de contagios.

Mientras, en Piura se incrementó el número de fallecidos por Covid-19 en las últimas semanas, alertó el director del Centro de Epidemiología.

En Lambayeque se informó que no hay aumento de casos y que el número de fallecidos se mantiene por debajo desde hace unos meses, pero están vigilantes.

La canciller Elizabeth Astete acudirá a la comisión Covid-19 del Congreso para explicar las demoras en la llegada de la vacuna.El infectólogo Ciro Maguiña refirió que la única arma que tenemos es la mascarilla hasta que haya vacuna.

Los acuerdos de países latinoamericanos para acceder a las vacunas.

