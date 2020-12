Minedu sugiere hacer las ceremonias de graduación al aire libre

El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, indicó que las ceremonias de graduación no están prohibidas siempre y cuando no representen un riesgo de transmisión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 .

El funcionario comentó que el sector no tiene la facultad para normar sobre este tipo de actividades ya que no son de carácter educativo. No obstante, aclaró que las fiestas de graduación no están permitidas, al igual que las reuniones sociales.

“Hemos sugerido a aquellas asociaciones de padres familias o directores escolares que, si deciden hacer ceremonias de graduación, no fiestas de graduación, porque eso está prohibido por el marco general del estado de emergencia, se hagan respetando los protocolos generales del Minsa: el lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarillas”, sostuvo el ministro en entrevista con TV Perú.

Cuenca dijo entender que este tipo de actividades son un acto simbólico importante para los estudiantes del quinto de secundaria que han tenido un año muy complicado.

En tal sentido, señaló que se han comunicado con los gobiernos locales y regionales, así como con las UGEL y las direcciones regionales de educación para que a los colegios, que no cuenten con áreas abiertas, se les facilite los espacios públicos, como parques o plazas, donde puedan hacer las ceremonias .

Agregó que la participación en este tipo de actos son voluntarios y que los padres y alumnos deciden si serán parte de ellos.

Por otro lado, volvió a mencionar las estrategias del Minedu para acompañar a los estudiantes que dejan la etapa escolar y pasan a la universitaria.

Una de las acciones será en que en los próximos días los alumnos ya podrán obtener su certificado de estudios gratuito vía online. Asimismo, ampliarán el número de vacantes en las universidades públicas y solicitarán a las privadas que den más facilidades a los ingresantes.

En otro momento precisó que el plan educativo diseñado para el 2021 contempla tres modalidades diferentes para evitar que más escolares dejen de recibir sus clases.