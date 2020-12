Sofía Franco da positivo en el dosaje etílico tras accidente de tránsito

Luego de que la exesposa de Alvaro Paz de la Barra, Sofía Franco, embistiera con su vehículo a transeúntes e intentara darse a la fuga en la urbanización Santa Patricia. en La Molina, el examen de dosaje etílico practicado arrojó que la exconductora de televisión tenía 1.8 gramos de alcohol por litro de sangre superando los límites permitidos, según informe policial.

Actualmente, Franco se encuentra en calidad de detenida en la comisaría de Santa Felicia, en el distrito de La Molina, a esperas de la decisión policial. Al lugar, también se apersonó el alcalde de dicha jurisdicción, Alvaro Paz de la Barra, quien según detalló a la prensa, ya no es esposo de la exconductora de televisión; sin embargo, llevan una buena relación por el hijo que tienen en común.

“Es la madre de mi hijo y repito vengo a darle el apoyo personal, moral. Son problemas íntimos, ya hace un mes y pico nos hemos separado y pido por favor a ustedes mantener la reserva del caso porque tengo un niño de 9 años”, declaró Paz de la Barra a los medios de comunicación.

Por otro lado, cuando se le preguntó respecto a si Sofía Franco estaba conduciendo o no en estado de ebriedad, indicó que todo lo sucedido está siendo investigado y que pondrá a disposición las cámaras de videovigilancia para esclarecer los hechos.

“Igual estamos con los abogados viendo todo esto. (...) Me siento consternado y pido las disculpas del caso a los agraviados. Estoy conmovido y consternado. No he dormido ni una hora. Vamos a poner las cámaras a disposición, ella puede ser mi esposa, pero aquí nadie tiene corona”, señaló.

