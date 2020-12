San Martín. Un hombre de 63 años fue sometido a una operación quirúrgica de alta complejidad, pues se trató de la fijación de fracturas múltiples en las costillas del lado izquierdo y además, presentaba una laceración pulmonar con hemotórax y neumotórax, lesiones producidas por un accidente de tránsito. La intervención se realizó en el Hospital II-2 de Tarapoto.

El procedimiento quirúrgico duró alrededor de cuatro horas y contó con la participación de médicos especialistas, cirujanos y enfermeros, quienes lograron reconstruir las costillas con un sistema especial de placas y tornillos de titanio.

“Ha sido una operación compleja, pero gracias a Dios y al equipo multidisciplinario de nuestro hospital, pudimos realizar un buen trabajo de esta patología que denominamos tórax inestable. Ello generaba mucho dolor y dificultaba la respiración al paciente” indicó, el médico tratante.

Por su parte el paciente procedente de Nueva Cajamarca de la provincia de Rioja, mostró su alegría y tuvo palabras de agradecimiento de reconocimiento para el equipo médico.

“Estuve a punto de morir, o tal vez peor, de vivir postrado, pero Dios me puso en el camino a estos grandes hombres y mujeres, médicos de nuestra región, en un hospital moderno que lograron hacer un gran trabajo. No me alcanzará esta vida, para agradecerles. Dios los bendiga siempre”.

Luego de la operación el paciente fue trasladado a la Unidad de Cuidados intensivos (UCI), donde recibe las primeras atenciones post cirugía y actualmente continúa su proceso de recuperación.