Pratto sobre vacunas COVID-19: Perú no consiguió lo que otros países sí

El integrante del Comando Vacuna, Antonio Pratto, cuestionó el desempeño del Gobierno peruano ante las negociaciones para la adquisición de vacunas contra el nuevo coronavirus.

En entrevista con Canal N, señaló que en otros países de América Latina ya se habla de posibles vacunaciones al finalizar el año, a diferencia del Perú.

“Estamos hablando sobre cómo enfrentar la segunda ola, mientras que en Argentina, Brasil, Chile y México están hablando de vacunarse antes de fin de año. Eso es un poco lo que da pena porque hemos podido estar en ese grupo de países con acuerdos firmados, no vinculantes”, detalló Pratto.

Según el funcionario, el Gobierno no logró la firma de acuerdos de compra no vinculantes para asegurar las reservas y empezar a inmunizar a la población luego de que hayan sido aprobadas. “El equipo que ha estado negociando el tema de vacunas lamentablemente no ha podido conseguir lo que otros países sí han conseguido”, afirmó.

Por otra parte, reveló que desde junio se propuso la firma de acuerdos con laboratorios que laboraban prototipos de vacunas que estaban en tercera fase. “Lo que se debió hacer era firmar acuerdos de compra”, aseveró.

“Da la impresión que han estado tratando de conseguir la mejor vacuna, la que tenga menos efectos secundarios, pero eso era imposible porque eso recién se sabrá en dos o tres años”, sentenció Pratto.

