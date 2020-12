Madres de niños con cáncer piden reglamentación de la Ley de Cáncer Infantil

Con información de Raúl Egusquiza

Familias de niños y adolescentes con cáncer alzaron su voz de protesta, en el frontis del Ministerio de Salud, para exigir la reglamentación de la Ley de Cáncer Infantil que fue promulgada en setiembre. Según mencionaron, hasta la fecha, no se ha incluido en el presupuesto del sector.

Maria lumbre Figueroa, presidenta de la Asociación de los Derechos del Niño con Cáncer, enfatizó que el tratamiento de esta enfermedad es costoso y muchos de los niños fallecen por falta de atención accesible. Mencionó que tras la pandemia, se ha dejado de lado a esta población vulnerable.

“No hay camas para los niños con cáncer, los quieren mezclar con los adultos sin tener atención pediátrica. Por eso, estamos exigiendo la reglamentación de la Ley de Cáncer Infantil. Han pasado cerca de 90 días, y no hay nada. No podemos permitir esta situación, porque los niños siguen muriendo a causa de este mal”, denunció indignada la representante.

Cabe mencionar que la Ley de Cáncer Infantil fue aprobada con el objetivo de garantizar la cobertura universal de salud para el diagnóstico precoz y todos los tratamientos de cáncer en niños y adolescentes, independientemente de que cuenten o no con un seguro de salud.

La representante agregó que los padres de familia han tenido que acudir a centros particulares para continuar con el tratamiento de sus hijos. Durante la manifestación, personal policial utilizó bombas lacrimógenas, por lo que tuvieron que retirarse del lugar.

Piden ayuda para diagnóstico

Una de las madres de familia que acudió a la protesta pidió apoyo para costear el examen que su hijo requiere para ser diagnosticado. Señaló que dicha prueba está alrededor de 1.550 dólares. Una cantidad que no puede costear.

“Los doctores del INSN dicen que mi bebé tiene una enfermedad rara no conocida en el Perú. La situación le ocasiona baja hemoglobina, plaquetas altas, dolores de articulaciones, manchas en la piel y dormir mucho. Decidí llevarlo al instituto de genética porque, lamentablemente, en el hospital del niño San Borja me indicaron que mi bebé no tenía nada, supuestamente, y que si deseaba, yo buscará un diagnostico y que lo trajera a ellos. Prácticamente, que investigue por mi lado”, detalló Blanca Nizama Agurto para RTV.

En ese sentido, hace un llamado a las autoridades y solicita ayuda para que su primogénito sea diagnosticado.