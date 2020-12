El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano negó haber cometido hechos al margen de la ley, luego que la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe señaló que no descarta investigarlo por el presunto delito de colusión, por el caso de obras con cartas de líneas de crédito falsas.

“No cometí delitos y me someto a la investigación, pues mi conciencia está tranquila. El Ministerio Público tiene la decisión en sus manos si me investiga o no por el presunto ilícito de colusión. Mi honor no tiene precio”, expresó a La República.

En ese sentido, señaló que el martes 15 acudirá a la Fiscalía para solicitar ser incluido en el proceso.

Cabe indicar que la representante del Ministerio Público intervino en la entidad regional para incautar documentación, tras los procedimientos de selección para las obras.

“Yo respondo por mis actos”

Asimismo, aseguró que él no tiene injerencia en los procedimientos de selección porque es el comité especial el que evalúa y toma decisiones en este tipo de casos.

Respecto a la presunta responsabilidad de los funcionarios de la entidad regional, Lozano respondió que ellos saben lo que hacen y deben responder a la justicia.

“Son personas adultas y profesionales para que se defiendan, yo respondo por mis actos”, sentenció.