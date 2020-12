Suárez sobre vacuna: “El proceso de adquisición es bastante complejo”

El viceministro de Salud, Luis Suárez, informó que espera iniciar la vacunación en el primer trimestre del 2021. Sin embargo, aún no tienen claro con qué vacuna se trabajará.

“Seguimos en esta incertidumbre porque las cosas no están claras (...) yo tengo la convicción de que en el primer trimestre del año estamos vacunando, no sabemos con cuál vacuna , nuestro objetivo es que tengamos para disponer a la población la más segura, la más efectiva que tengamos”, manifestó a RPP Noticias.

A través de una entrevista con Radio Programas del Perú, indicó que existe un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer para 9,9 millones de dosis para vacunar a 4,5 millones de personas.

“Si se ha demorado o no tenemos otro acuerdo firmado es porque justamente recién los laboratorios están terminando sus estudios”, sostuvo al medio de comunicación.

En las próximas semanas podría haber un acuerdo con farmacéuticas para garantizar la inmunización de la población peruana, ya que el proceso de adquisición de las vacunas contra la COVID-19 es compleja.

“ El proceso de adquisición de la vacuna es bastante complejo y en un gran marco de incertidumbre. Es como si quisiéramos comprarnos un auto y entonces tenemos varias posibilidades de compra, pero resulta que ninguno de los autos está terminado; todavía no han probado si el motor funciona, todavía no han probado si los frenos funcionan, todavía estamos esperando los resultados si el auto está completo, todavía no estamos seguros del precio y de cuándo nos lo van a entregar”, señaló a RPP Noticias.

A la vez, este sábado 12, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, informó que la cartera que lidera se viene preparando para poder recibir la vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, eso dependerá de las empresas farmacéuticas.

“Tenemos que estar preparados, en un mundo ideal (sería en el) primer trimestre (para recibir la vacuna contra el nuevo coronavirus) y al mismo tiempo estamos preparados para que nos entreguen cada trimestre y vacunar cada trimestre. Un país no puede dedicarse a una sola cosa, debemos tener abierta la posibilidad de varias cosas y hacer una vacunación como lo están planeando la mayor parte de países en los cuatro trimestres del próximo año”, dijo a los medios de comunicación.