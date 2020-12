El Perú rezagado en lista de compradores de vacunas COVID-19.

Mientras en algunos países como el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, la vacunación contra el Covid-19 se iniciará a fin de año, en el Perú aún no se tiene la seguridad de si el primer lote de poco más de un millón y medio de dosis, acordado con el laboratorio Pfizer, llegará en el primer trimestre del 2021. ¿Qué es lo que ocurre?

Lo que se sabe hasta el momento es que el país cuenta con dos acuerdos: con el laboratorio Pfizer (9.9 millones) y la cooperación Covax Facility (13.2 millones) . Es decir, con un total de 23.1 millones de dosis que podrán inmunizar a 11.5 millones de personas durante el 2021 (porque estas vacunas son de dos dosis). Pero ello no llega ni a la mitad de la meta que se ha propuesto el Gobierno: 24 millones de personas.

Y para el primer trimestre, cuando, de acuerdo a estimaciones, podría iniciarse una segunda ola de SARS-CoV-2, el objetivo es vacunar a 1.6 millones de peruanos.

Sin embargo, solo se contaría con 1.8 millones de dosis del laboratorio Pfizer, lo que protegería a 750 mil peruanos, un número que representa “apenas el 2% de la población”, alerta Antonio Pratto, miembro del Comando Vacuna, grupo de trabajo que gestiona el acceso a las vacunas. El empresario también cuestiona si realmente llegarán estas vacunas a tiempo.

Y es que, según dice, de los dos acuerdos que tiene Perú, solo se ha realizado un adelanto de pago con Covax, mas no con Pfizer. Sobre ello, el excanciller Mario López indicó que el contrato con Pfizer debió realizarse en diciembre. La República intentó verificar esto con el Minsa, pero no brindaron detalles.

“Creo que es algo tarde. Ahora ya no hay vacunas. En lugar de hablar de una segunda ola, debimos habernos adelantado y negociar con más laboratorios”, señala Pratto.

Cabe recordar que las dosis de Covax Facility llegarán recién en los dos últimos trimestres del 2021, lo que serviría para la meta de 16 millones de peruanos fijada por el Minsa.

¿Por qué Perú no firmó más acuerdos?

El excanciller López Chávarri asegura que durante su gestión sí hubo varias reuniones con laboratorios, entre ellos AstraZeneca (que sí enviará vacunas a otros países como Chile, Brasil, Argentina y México), pero no se firmó con esta farmacéutica porque “no nos otorgaron la información que requeríamos. Era difícil tomar una decisión si no teníamos el aval del consejo especializado”. Aunque, según dijo, las posibilidades de firmar un acuerdo no se cerraron.

“No sé si fueron más estrictos, pero las negociaciones son complejas para todos los países y otros ya firmaron con AstraZeneca, menos Perú”, cuestionó, por su parte, Pratto.

Cabe destacar que tanto Pratto como López adelantaron a La República que el tercer acuerdo que Perú firmaría será con Sinopharm, que ya viene realizando sus ensayos clínicos de fase III en el país.

Otro dato es que la Comisión Multisectorial encargada de realizar las acciones necesarias para la adquisición y distribución de las vacunas contra el Covid-19 afirma haber intercambiado información técnica con 20 farmacéuticas, firmado acuerdos de confidencialidad con 13 de ellas y con 10 ha suscrito acuerdos no vinculantes.

Pese a ello, ayer la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo que “en un mundo ideal todos quisiéramos tener la vacuna en el primer trimestre del 2021, pero que tengamos o no, depende de las empresas que lo fabrican y de los ensayos”. Es decir, inmunizar a la población entre los primeros meses podría no ser una realidad tan cercana.

“Aquellos países que pueden comprar cientos de millones (de vacunas) terminan negociaciones primero, los demás vamos a tenerlas en la medida que ellos nos puedan proporcionarlas”, agregó la titular del sector en San Juan de Lurigancho.

En las últimas horas, una publicación del diario británico The Economist situó al Perú, junto a Venezuela y Paraguay, como uno de los últimos países que accederá a una vacunación masiva contra el Covid-19: recién en el 2022. Sobre ello, Pratto aseguró que el estudio se habría realizado hace meses, por lo que aún se podría revertir esta situación.

“Tengo entendido que se está negociando con un grupo del sector privado para que apoye con la logística”, revela Pratto tras asegurar que el actual gobierno ha tomado el liderazgo para acceder a más vacunas, por lo que espera que pronto se vean mayores resultados.

Próxima semana se reiniciarían ensayos clínicos de Sinopharm

Luego de que el Instituto Nacional de Salud (INS) suspendió los ensayos clínicos de la candidata a vacunas del laboratorio chino Sinopharm por “síntomas neurológicos” en uno de los voluntarios peruanos, el médico Germán Málaga, investigador principal del ensayo, informó que la próxima semana una comisión ad hoc integrada por neurólogos tendrá un resultado para saber si es posible reiniciar el estudio.

Las complicaciones del participante podrían estar asociados al Guillain-Barré.

El excanciller Mario López mostró su respaldo a la vacuna candidata de Sinopharm. “El caso de ayer creo ha sido por una enfermedad con precedente de parte de la persona que se vio afectada, pero tengo confianza en la vacuna”.

El Perú rezagado en lista de compradores de vacunas COVID-19.

