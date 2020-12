Ciudadanos crean el Patronato Nacional Pro Bomberos

Una noble idea que nació a inicios de la pandemia y que debido a ella no se pudo concretar hasta hace unos días. Un grupo de personas con emoción social, entre ellas empresarios, decidieron constituir el Patronato Nacional Pro Bomberos con el fin de apoyar la sacrificada labor de los hombres de rojo.

Uno de esos ciudadanos que se movilizó en pro de esta causa es Arturo Woodman, presidente del Consejo Directivo de Pro Bomberos. Él cuenta a La República que por el momento son cerca de 30 personas las que decidieron reunirse y que buscan darle a los bomberos el reconocimiento que merecen.

“Es una institución que da un servicio extraordinario a la comunidad cuando hay un incendio, temas de salud o choques. Siempre están presentes. También cuando hay que rescatar a alguien”, señala.

Refiere que incluso ya se han reunido con el comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), Larry Lynch, para comunicarle que ya están formados y que pronto podrán coordinar la ayuda que necesitan.

Woodman señala que recién están comenzando, pero que el espíritu, sobre todo ahora, es dar incentivos a los bomberos. Y que poco a poco irán viendo cómo apoyar cada vez más y también esperan que otros ciudadanos se unan a esta causa.

“Hay que ir conociendo bien cómo funciona, qué es lo que falta y veremos”. Por ejemplo, hace mención de la ciudad de Iquitos, que considera debería causar preocupación, pues “siempre hay incendios”. También la intención es defender el medio ambiente que se ve afectado con los siniestros.

Agrega que algunas otras necesidades básicas son los uniformes que, como se ha podido apreciar en varias ocasiones, están dañados y pese a ello los bomberos han continuado con su noble labor.

Woodman pone énfasis en que los bomberos no cuentan con la vestimenta correcta para cubrir siniestros forestales. “Cuando hay un incendio no pueden entrar los bomberos porque no tienen el uniforme”.

Por ello, cree que desde el Patronato pueden encontrar soluciones a través de coordinaciones con instituciones del Estado incluso, además de conseguir ayuda de otros países. “Hay mucho por hacer”, afirma.

En las regiones

Arturo Woodman pone énfasis en que también debe haber mejoras en los cuerpos de bomberos de las distintas regiones del país. En el interior también hay carencias, por lo que ayudarlos es uno de sus objetivos.

Y precisa que en todo el país hay 245 unidades de bomberos, de los cuales cerca de 150 se encuentran en las regiones. Asimismo, comenta que en total hay 15 mil hombres de rojo sirviendo voluntariamente en todo el país.

El dato

Emergencias. Según el CGBVP, en lo que va del año los bomberos han atendido más de 69 mil emergencias, que incluyen incendios, emergencias médicas, rescates, accidentes vehiculares, entre otros.