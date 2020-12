San Juan de Miraflores: estafan a una mujer con S/ 14.000

Hellen Lecca es una emprendedora en el rubro de obsequios y regalos. Ella fue víctima de estafa por una persona que se hizo pasar por una tía indicando que iba a enviar regalos por navidad. Sin embargo, se tenía que pagar una multa por exceso en el cargamento que se estaba enviando.

14.000 soles fue la cifra que la supuesta empresa indicó que era el monto de la multa a pagar, debido al envío de estos presentes a la familia de Lecca.

“Mi verdadera tía tiene tres cuentas en Facebook. Vi que me escribió y corroboré que teníamos amigos en común con otros familiares, por eso asumí que era ella. Me decía ‘bendiciones, hijita’ porque es muy católica, por eso no sospeché”, lamentó Hellen.

Posteriormente, los estafadores, aun asumiendo el rol de familiar, le indicaron por mensajería de Facebook que no podía contestar llamadas; esto después de que la emprendedora depositara el dinero que de manera insistente le solicitaron.

“Esta empresa de envíos me decía que, si no depositaba, iban a poner la deuda como evasión de impuestos. Yo me puse nerviosa, no sabía qué hacer. La supuesta tía me decía que yo pague esa multa y que ella me iba a devolver el monto mediante un depósito, pero que este iba a tardar. En mi trabajo me dieron licencia porque estaba muy nerviosa”, expresó.

Luego de haber realizado toda la operación, la empresaria le confiesa a su hermana lo ocurrido y es en ese momento que con su ayuda se percatan de la verdadera identidad del estafador.

“Yo no sé cómo se hacen este tipo de transacciones y pagos por envíos, pero empecé a sospechar cuando me dijeron que el pago por la multa tenía que depositarlo en una cuenta de una persona natural. Yo les pregunté por qué no aparecía a nombre de la empresa Latam, pero ellos me dijeron que, al tratarse de un depósito de una persona, lo manejaban de esa forma”, declaró.

No es la primera vez

Según comentó la víctima de esta estafa, no es la primera vez que intentan hacerse pasar por un pariente en la familia. Anteriormente ya habían intentado cometer la misma fechoría.

Dennis Lionel Flores Tolentino es el nombre de la persona que recibió el depósito de los 14.000 soles. El pedido de Hellen Lecca es claro: ella desea que la entidad bancaria BCP le facilite la información a la fiscalía que tiene el caso y puedan ayudarla a recuperar todo el dinero que con mucho esfuerzo ahorró.

“No es justo que me hagan esto, uno de buena fe creyó y sucede todo esto. Esa plata me ha costado mi esfuerzo, mi trabajo y no todo el monto me pertenece”, finalizó.