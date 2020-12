Luego de que la Contraloría General de la República advirtiera un perjuicio económico por pago irregular de aguinaldos y otros beneficios en la municipalidad de Piura, el jefe de personal Oswaldo Seminario Espinoza descartó que estas acciones se hayan llevado a cabo y descartó haber afectado la remuneración de funcionarios y servidores de la comuna.

El representante edil explicó que la Contraloría argumenta que los beneficios logrados en pactos colectivos no corresponden a los funcionarios de dirección o de confianza que ocupan dicho cargo según el CAP. Sin embargo, afirmó que esto no sería así, ya que las negociaciones que dieron origen a dichos pagos se ejecutan desde 1996.

“Nosotros, como gestión en enero de 2019, encontramos estos aguinaldos, bonificaciones e incrementos como parte integrante y constitutiva de la remuneración de los funcionarios. Lo cual, a pesar de los años transcurridos, no ha sido materia de cuestionamientos anteriores por parte de la Contraloría ni por los distintos auditores externos”, explicó.

No obstante, manifestó que ahora la dicha entidad pretende aplicar la Ley Servir, que entró en vigencia en setiembre del 2014 y prohíbe que los trabajadores perciban incrementos de pactos colectivos. No obstante, reiteró que esto no puede ejecutarse en beneficios remunerativos de los años 1996, 1998, 2002, 2008, 2012 y otros.

En ese sentido, el funcionario comentó que la gestión solo ha continuado con el cumplimiento de los pagos tal y como se encontraron sin modificar planilla alguna. “No nos hemos aumentado ni un solo sol. Asimismo, si hubiéramos pretendido disminuir los importes remunerativos, habríamos cometido un acto lesivo a los derechos laborales por la intangibilidad de la remuneración”, aseveró.