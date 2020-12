IGP transmitirá el eclipse parcial del Sol a través de sus redes sociales

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mencionó a través de sus redes sociales que transmitirá uno de los eventos astronómicos más importantes: el eclipse parcial de Sol. De acuerdo a su publicación, la entidad pasará en vivo todos los incidentes relacionados con este fenómeno. Iniciará a las 8.30 a. m. y se extenderá hasta las 12.30 p. m.

El evento astronómico será transmitido desde el Facebook del IGP, y contará con la participación de la Dr. Nobar Baella y otros expertos de la institución para abordar cada detalle de este acontecimiento. La entidad manifestó que los telescopios del Instituto estarán apuntando al Sol desde diferentes puntos del país, como Trujillo, Caraz, Tarma y Huancayo.

La especialista Baella detalló que este eclipse es total en varias zonas de Latinoamérica, como Chile y Argentina. Sin embargo, en Perú solo se ocultará en ciertas partes. “Según el mapa trazado, este fenómeno se percibirá mejor en las regiones de Tacna y Moquegua con un oscurecimiento del 24% y 22%, respectivamente. Le siguen las regiones de Arequipa, Ica y Puno, con porcentajes entre el 21% y el 18%”, acotó en Andina.

“También se percibirá levemente en Lima, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Huancayo, Cusco, Pasco, Ancash, Huánuco y La Libertad, con porcentajes entre el 17% y 10%”, agregó.

Entretanto, las regiones que no notarán casi nada de este fenómeno serán Moyobamba y Tumbes. En el caso de la ciudad de Iquitos, no se podrá visualizar. Este eclipse parcial de Sol durará aproximadamente entre una a dos horas. Por otro lado, la experta aseguró que este evento no se volverá a ver hasta el 2022 y solo se podría ver en la parte sur del Perú.

Finalmente, se anuncia que en el año 2059 apreciaremos otro eclipse de Sol de forma parcial, a excepción de Tumbes, que será la única región testigo del eclipse total. La especialista pidió a la población que se una a la transmisión este lunes y disfrute el fenómeno desde su casa.