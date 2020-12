Falsos trabajadores de Reactiva Perú estafan a comerciante con S/ 8.000

Un comerciante identificado como Fabio Ramírez resultó ser víctima de estafa por delincuentes que se hicieron pasar como trabajadores del programa Reactiva Perú. De acuerdo a declaraciones del hombre a ATV, los sujetos le enviaron un mensaje a su número con el cuento de que podía acceder a uno de los créditos para su empresa.

El empresario relató que decidió llamar al número para comprobar la veracidad del préstamo. “Yo me comuniqué a este número que publicaron y me contestó el Dr. Víctor Mancilla Falcón, así se hizo llamar. Yo pregunté qué necesitaba para el préstamo y me dice solamente su DNI”, indicó.

Sin embargo, los criminales empezarían a pedirles sumas de dinero para que alcance el crédito. “Primero, me pidieron que deposite 375 soles para iniciar el trámite. Luego, el señor me dice que van a pasar a otra área y ahí me piden S/ 1.250 para el Seguro. Después, de eso, me llaman y me dicen que el crédito está aprobado, para ello, tenía que pagar una suma más de 5.000 soles. Un total de más de S/ 8.000 (sic)″, señaló.

Estas conversaciones habrían iniciado el 8 de octubre pasado, incluso, los criminales le enviaban documentos falsos para que siga desembolsando. No obstante, el hombre empezó a sospechar y sus dudas se hicieron realidad cuando recibió un mensaje donde le precisan que ya no podían autorizar el desembolso.

“Les escribí para que me devuelvan, pero nada. Luego, llamé, pero sonaba apagado. Seguramente cada vez que hacen una estafa cambian de número”, mencionó. La víctima ha pedido que se capture a los delincuentes y que pueda restituir su dinero.

Orlando Mendieta, jefe de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Tecnología, pidió a la ciudadanía que “no crean este tipo de mensajes que llegan por correo electrónico o celular”. “Ellos buscan sacar tus datos y si tienes cuentas de BCP para extraer todo”, acotó.