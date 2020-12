Efectivos de Serenazgo lograron capturar a un ladrón que había realizado varios robos al paso en la urbanización Los Próceres, en Surco.

El sujeto identificado como Luis André Choquevilca Ávila tenía antecedentes por robo y microcomercialización de droga. Además, solía movilizarse en una motocicleta con la placa rota, lo que impedía su visualización.

Choquevilca fue visto en el parque Reporteros Gráficos a bordo de su vehículo menor. Al notar la presencia de los serenos, empezó a huir por la avenida Paseo de la República y, posteriormente, Los Próceres rumbo a Caminos del Inca.

El sereno Carlos Aburto lo siguió en su moto hasta cerrarle el pase en un grifo ubicado en La Bolichera. El delincuente casi atropella a una niña en su intento de huida. En su defensa dijo que no había escuchado cuando le indicaron que parara.

“Comenzamos la persecución y no se detenía. Por el grifo se detiene un poco y lo intercepto. Quería irse, pateo la moto, cae y me lanzo encima. Al momento llegaron los refuerzos. Él afirmó no haber escuchado las sirenas ni las órdenes de alto”, relató.

El implicado fue puesto a disposición de la Comisaría Sagitario. Durante todo el procedimiento mostró resistencia y el policía que lo enmarrocó tuvo que ser asistido por varios agentes de Seguridad Ciudadana de Surco.